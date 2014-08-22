ضبط 35 من «مثيري الشغب» في مسيرات «الإخوان» الجمعة

قال مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية إن قوات الأمن ضبطت 35 شخصًا خلال مسيرات الإخوان، التي تحركت من المساجد عقب صلاة الجمعة.

وأوضح المسؤول، في بيان له، أن القوات تمكنت من ضبط 35 من «مثيري الشغب»، (14 بمحافظة القليوبية وبحوزتهم 9 دراجات بخارية وسيارة تستخدم بالمسيرة، 7 بمحافظة أسيوط وبحوزة أحدهم فرد خرطوش وعدد من الطلقات، 2 بمحافظة المنيا وبحوزة أحدهم كرتونة بداخلها زجاجات مولوتوف معدة للاستخدام، 7 بمحافظة الجيزة وبحوزة أحدهم حقيبة بداخلها 15 زجاجة مولوتوف، 5 بمحافظة البحيرة».

وقال إنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم، مؤكدًا تكثيف الدوريات الأمنية الراكبة للتعامل مع أي تجمعات مماثلة.

وأشار إلى أنه من خلال المتابعات الأمنية لدعوات تجمع «تنظيم الإخوان»، عقب صلاة الجمعة، فإنه تم رصد تجمع عشرات من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية أمام عدد من المساجد بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، البحيرة، الإسكندرية، الفيوم، أسيوط، المنيا)، وتنظيم بعض المسيرات المحدودة، حيث قامت الأجهزة الأمنية بالتصدي لهم في حينه وتفريقهم.