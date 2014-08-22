وفاة صاحب فكرة تحدي “دلو الماء المثلج” غرقاً

أعلنت عدة مواقع أمريكية، وفاة كوري جريفين غرقاً في أحد الشواطئ الأمركية، وهو أحد مطلقي تحدي “دلو الماء المثلج”، والذي انتشر مؤخراً بين مشاهير العالم وكذا رجال السياسة.

ووفقاً لصحيفة”الإندبندنت”، توفي جريفين صاحب 27 عاماً، نهاية الأسبوع الماض بأحد الشواطئ الأمريكية غرقاً، بعد أن أصبح تحدي سكب الثلج الذي ابتكر فكرته مشهداً دولياً يتبارى فيه المشاهير والأشخاص العاديين فيما بينهم من أجل المزاح والمتعة.

يذكر أن جريفين، أطلق فكرة تحدي الدلو المملوء بالماء المثلج، بعد أن أصيب أحد أصدقائه المقربين بهذا المرض الخطير، وهو ما تم بالفعل وتم جمع ملايين الدولارات عبر هذا التحدي.

للإشارة فالهدف الأساسي من تحدي دلو الماء المثلج، هو التضامن وجمع التبرعات لدعم أبحاث مرض التصلب الجانبي الضموري، وهو أحد أمراض الأعصاب الحركية، وفي إطار هذا التحدي يسكب الثلج على رؤوس المتطوعين.