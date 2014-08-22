أهالى كفر بدران بالشرقية يقطعون طريق «منيا القمح» إحتجاجًا على مقتل أحد أبنائهم

قطع اليوم المئات من أهالى قرية كفر بدران بالشرقية , طريق ” منيا القمح -كفر بدران ” وأشعلوا الإطارات على جانبى الطريق , مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام ,وذلك إحتجاجا على قتل أحد أبنائهم على يد مجهولين من قرية التلين.

وطالب الأهالى الأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على المتهمين بقتل أحد أبنائهم , وتقديمه للعدالة.

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد حات الهديببى , مأمور مركز شرطة منيا القمح , مفاده , قيام مجهولين بقتل أحد أبناء قرية كفر بدران , وإلقاء جثته بالزراعات , مما أثار غضب الاهالى , وقاموا بقطع الطريق حتى الاستجابة لمطالبهم.