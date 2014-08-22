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أهالى كفر بدران بالشرقية يقطعون طريق «منيا القمح» إحتجاجًا على مقتل أحد أبنائهم

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أهالى كفر بدران بالشرقية يقطعون طريق «منيا القمح» إحتجاجًا على مقتل أحد أبنائهم أهالى كفر بدران بالشرقية يقطعون طريق «منيا القمح» إحتجاجًا على مقتل أحد أبنائهم

صورة أرشيفية

قطع اليوم المئات من أهالى قرية كفر بدران بالشرقية , طريق ” منيا القمح -كفر بدران ” وأشعلوا الإطارات على جانبى الطريق , مما أصاب الحركة المرورية بالشلل التام ,وذلك إحتجاجا على قتل أحد أبنائهم على يد مجهولين من قرية التلين.

وطالب الأهالى الأجهزة الأمنية، بسرعة القبض على المتهمين بقتل أحد أبنائهم , وتقديمه للعدالة.

تلقى اللواء سامح الكيلانى , مدير أمن الشرقية إخطارا من العميد حات الهديببى , مأمور مركز شرطة منيا القمح , مفاده , قيام مجهولين بقتل أحد أبناء قرية كفر بدران , وإلقاء جثته بالزراعات , مما أثار غضب الاهالى , وقاموا بقطع الطريق حتى الاستجابة لمطالبهم.

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