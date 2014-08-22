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بالصور: «كونتيسة الدماء».. تقتل الفتيات وتسبح في دمائهن لاستعادة شبابها

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قصة «كونتيسة الدماء» التي كانت جزءاً كبيراً من أفلام الرعب، شكلت «رعباً حقيقياً» في قرية «كاشتيس» السلوفاكية قبل 400 عاماً، حيث كانت الكونتيسة اليزابيث باثوري تسبح في حمامات دماء الضحايا، اعتقاداَ منها أن دمائهم ستمنح بشرتها مظهر أكثر شباباً.

Despite the area's bloody past, the two-mile path under oak, beech and chestnut trees, and through mulberry bushes and wild strawberries, offers a pleasant walk (or run) away from the castle.

كانت حياة باثوري موضوعاً لأفلام والكتب، حتى إن المؤلف برام ستوكر استلهم منها رواية «دراكولا»، حسب تقرير أعدته عنها «سي إن إن» بمناسبة ذكرى وفاتها في 21 أغسطس.

The ruins of Cachtice Castle stand in the middle of a thickly forested nature reserve. The castle was restored then reopened in June 2014, allowing visitors to stroll through the Blood Countess' former living quarters.

دون مساءلة، كانت الكونتيسة تحكم ما يعرف الآن بسلوفاكيا، وبمساعدة 3 من خدمها عذبت حتى الموت بين 100 إلى 650 فتاة، حيث إن عدد الضحايا غير معروف بالضبط حتى الآن.

Highborn and unaccountable, Elizabeth Bathory was the absolute ruler of a patch of what is now Slovakia. With the help of three of her servants, she sadistically tortured between 100 and 650 girls to death.

وبعد ملاحظة اختفاء الفتيات في القرى المجاورة، ترددت شائعات حول الأفعال الرهيبة التي تقوم بها الكونتيسة، ووصل الأمر إلي علم ملك المجر، وألقي القبض عليها وخادماتها الثلاثة، ودون محاكمة تم تحديد إقامتها في قصر «كاشتيس» حيث ماتت في 21 أغسطس 1614.

كانت الكونتسة تنفذ معظم جلسات التعذيب في قبو، لكنه أصبح الآن يستخدم لتخزين النبيذ، حيث ظهرت خمور تحمل اسم «دماء باثوري»، كان إنتاجها أوقف عام 2010، ثم أعيد إنتاجها مرة آخرى بمناسبة ذكرى وفاة الكونتيسة.

The Countess conducted most of her torture sessions in the cellar of the old Bathory manor house. Today it's put to better use: storing wine barrels.

وأعادت سلوفاكيا افتتاح قصر «كاشتيس» مزاراً سياحياً في يونيو الماضي بعد عملية ترميمات استمرت عامين، وانهار في ثمانينيات القرن الماضي أحد أبراج القلعة، تاركاً برجين آخرين ما زالوا قائمين. ومازال متاح التجول في أماكن التي كانت تعيش فيها والمكان الذي كانت مسجونة فيه وتوفيت هناك.

Next to the 14th-century church of St. Ladislav, the Cachtice Museum has a room dedicated to Bathory, with portraits of the Countess and other artifacts related to her life.

ورغم أن الأجيال الأكبر سناً تظاهرت عندما شيد تمثال باثوري في أحد ساحات القرية، لا يبدو أن الصغار يولوا اهتماماً بالأمر، حيث يقيموا حفلات الشواء والتخييم في أنقاض القلعة. وأصبحت «كاشتيس» قرية غنية بالمنازل الكبيرة والسيارات الفاخرة والأقمار الصناعية.

Older generations protested when the statue of Bathory was erected in the village square. The young ones don't seem to care. Barbecues and overnight camping in the ruins were common before the castle's restoration.

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