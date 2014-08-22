بالصور.. أغنى 16 جيشاً في العالم.. «السعودي» في المركز الرابع و«الإسرائيلي» الأخير

نشر موقع القناة الثانية للتليفزيون الإسرائيلي قائمة بأغنى 15 جيش في العالم في 2013، وتضمنت القائمة الجيوش ذات الإنفاق العسكري الأعلى، واحتل الجيش الأمريكي المركز الأول بين هذه الدول، يليه الجيشين الصيني والروسي، في المركزين الثاني والثالث، رغم أن الإنفاق العسكري للأخيرين لم يصل لنصف ميزانية الجيش الأمريكي.

وضمت القائمة جيشين عربيين فقط، هما الجيش السعودي في المركز الرابع، والإماراتي في المركز الخامس عشر، بينما احتل الجيش التركي المركز الرابع عشر، وجاء الجيش الإسرائيلي في المرتبة الأخيرة.

الجيش الأمريكي

ويعد الجيش الأمريكي هو الأغنى من بين جيوش العالم، بميزانية تصل إلى 640 مليار دولار، إلا أن هذا الإنفاق العسكري لا يتضمن ميزانيات الحروب، والتي تأتي كبند مستقل، حيث يقر الكونجرس الأمريكي قبل كل عملية عسكرية ميزانية خاصة بالعملية.

الجيش الصيني

وتجاوز الإنفاق العسكري للجيش الصيني 188 مليار دولار في 2013، مقابل 112.2 مليار دولار في 2012، وزادت ميزانية الجيش الصيني في 2013 عن 2004 بنسبة 170%.

الجيش الروسي

في المركز الثالث من القائمة يحل الجيش الروسي، بميزانية 87.8 مليار دولار في 2013، مقابل 66 مليار دولار في 2012، وضاعفت موسكو إنفاقها العسكري منذ عام 2004 بنسبة 108% على الأقل.

الجيش السعودي

وحسب القائمة، فإن الجيش السعودي، المصنف في المركز رقم 25 في قائمة أقوى جيوش العالم، هو الجيش الأغنى عربيًا والرابع على مستوى العالم، بميزانية بلغت 67 مليار دولار، وتنفق هذه الميزانية على صفقات سلاح وطائرات وصواريخ من الولايات المتحدة، ألمانيا، بريطانيا ودول أخرى، وقال موقع القناة الثانية الإسرائيلية إن «السعوديون يشترون الكثير من الأسلحة المتطورة، لكنهم لا يعرفون كيف يشغلونها بشكل مهني».

الجيش الفرنسي

وحل الجيش الفرنسي في المركز الخامس بميزانية تزيد عن 61.2 مليار دولار، ويعتمد الجيش الفرنسي في تسليح نفسه على إنتاجه من المعدات العسكرية بشكل كبير، وإلى جانب خوضه الحرب مع الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان، يخوض معركة أخرى في مالي.

الجيش البريطاني

وجاء الجيش البريطاني في المركز السادس، بميزانية قدرها 57.9 مليار دولار في 2013، مقابل 57 مليار في 2012.

الجيش الألماني

وعلى الرغم من تصريحات المسؤولين الألمان عن تقليص الميزانية العسكرية، إلا أن الإنفاق العسكري استمر في الصعود ما جعل الجيش الألماني يحل في المرتبة السابعة في قائمة الجيوش الأغنى في العالم، حيث وصلت ميزانيته في 2013 إلى 48.8 مليار دولار مقابل 44 مليار في 2012.

الجيش الياباني

وأنفق الجيش الياباني، الذي حل في المركز الثامن، 48.4 مليار دولار، في 2013، ومن ناحية القوة يأتي الجيش الياباني في المركز العاشر.

الجيش الهندي

وأنفق الجيش الهندي، المصنف كتاسع أغنى جيوش العالم، 47.4 مليار دولار في 2013، بزيادة 2.5% عن 2012، وتخوض الهند على مدار أعوام حربًا باردة مع باكستان، ويضم الجيش الهندي 2 مليون جندي، وآلاف الدبابات كما تمتلك صواريخ ذات رؤوس نووية.

الجيش الكوري الجنوبي

وتنفق كوريا الجنوبية، التي حلت في المركز العاشر، والتي تعيش في حالة حرب باردة مع جارتها الشمالية، على جيشها 33.9 مليار دولار سنويًا، وتحتفظ كوريا الجنوبية بجيش صغير نسبيًا بالمقارنة بجيش جارتها الشمالية، حيث يبلغ عدده 650 ألف جندي فقط، مقابل اعتمادها استخدام أسلحة متطورة تكنولوجيًا.

الجيش الإيطالي

وبلغ حجم الإنفاق العسكري الإيطالي في عام 2013 حوالي 33.5 مليار دولار، ليحل بذلك الجيش الحادي عشر في قائمة الجيوش الأغنى في العالم.

الجيش البرازيلي

في 2013 أنفق البرازيليون على جيشهم 32.7 مليار دولار بانخفاض حوالي ملياري دولار عن ميزانية 2012، ليحل بذلك الجيش البرازيلي في المرتبة الثانية عشر في قائمة أغنى جيوش العالم والمرتبة الرابعة عشر في قائمة الجيوش الأقوى.

الجيش الأسترالي

وبانخفاض ملياري دولار عن ميزانية 2012 هي الأخرى، أنفقت أستراليا على جيشها 24 مليار دولار في 2013، ليحل بذلك الجيش الأسترالي في المركز الثالث عشر في قائمة أغنى جيوش العالم، ويعتمد الجيش الأسترالي، الصغير العدد نسبيًا، على التكنولوجيا العالية في تسليحه.

الجيش التركي

ويأتي الجيش التركي في المركز الرابع عشر بإنفاق يصل إلى 19.1 مليار دولار، في 2013، ويعتمد الجيش التركي في جزء غير صغير من تطوير قواته على منتجات عسكرية إسرائيلية.

الجيش الإماراتي

وضاعفت الإمارات من إنفاقها العسكري في العقد الأخير بنسبة 100%، ليصل في 2013 إلى 19 مليار دولار، واشترت الإمارات خلال الأعوام الماضية المئات من الطائرات والدبابات المتطورة، معظمها من الولايات المتحدة، ليحل بذلك الجيش الإماراتي في المركز الخامس عشر بين أغنى جيوش العالم، رغم تصنيفه في المركز الـ 42 في قائمة الجيوش الأقوى في العالم.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

وفي المركز السادس عشر، يحل الجيش الإسرائيلي، بإنفاق عسكري بلغ 14 مليار دولار، وتعتمد إسرائيل في جزء غير قليل من تسليحها على الصناعات العسكرية الإسرائيلية، ويحل الجيش الإسرائيلي في المركز الحادي عشر في قائمة الجيوش الأقوى في العالم.