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بالصور .. على خطى «داعش» .. حماس تعدم 18 فلسطينيًا رميًا بالرصاص بتهمة «الخيانة»

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بالصور .. على خطى «داعش» .. حماس تعدم 18 فلسطينيًا رميًا بالرصاص بتهمة «الخيانة» بالصور .. على خطى «داعش» .. حماس تعدم 18 فلسطينيًا رميًا بالرصاص بتهمة «الخيانة»

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، صورا لعلمية الإعدام التى نفذتها حركة حماس صباح اليوم، ضد 18 فلسطينيا بالتهمة التعاون مع إسرائيل فى مدينة غزة.

كان موقع “المجد الأمنى” القريب من الحركة قال “نفذ صباح اليوم الجمعة، حكم القصاص بالإعدام رميا بالرصاص فى حق أحد عشرة متخابرين مع العدو الصهيونى فى مقر الجوازات (قيادة الشرطة الفلسطينية) وسط مدينة غزة”.

وأشار الموقع نقلا عن مصدر، إلى أن إعدام هؤلاء تم “بعد استيفاء الإجراءات والشروط القضائية فى حق المتهمين” دون مزيد من الإيضاحات، لافتا إلى أن “المقاومة لن ترحم أى عميل يضبط فى الميدان وستحاكمه ثوريا وستنزل به أشد العقوبات التى يستحقها” فى إشارة ضمنية إلى محاكمات سرية تعقدها الأجنحة العسكرية لفصائل فلسطينية.

 

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