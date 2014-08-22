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الرئيس الأوكراني يستعد لتوقيع قرار البرلمان بفرض عقوبات على روسيا

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الرئيس الأوكراني يستعد لتوقيع قرار البرلمان بفرض عقوبات على روسيا الرئيس الأوكراني يستعد لتوقيع قرار البرلمان بفرض عقوبات على روسيا

الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو

أعلن وزير العدل الأوكراني بيوتر بيترينكو ، أن الرئيس بوروشينكو ، سيوقع قريبا على حزمة التدابير العقابية التي تبناها البرلمان الأوكراني ضد روسيا .

ونقلت وكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” الروسية اليوم /الجمعة/ عن بيترينكو قوله – إنه بموجب قرار فرض العقوبات على روسيا ، الذي أقره البرلمان الأوكراني 14 أغسطس الجاري ، يُمنح مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني الحق في الحجز على الأصول، وتقييد العمليات التجارية ، والوقف التام أو الجزئي لترانزيت الموارد والطيران والنقل عبر الأراضي الأوكرانية ، والحيلولة دون خروج رؤوس الأموال ، وتوقيف تنفيذ الالتزامات الاقتصادية والمالية ، وإلغاء التراخيص”.

وأضاف “أنه فضلاً عن ذلك ينص القرار على منع أو فرض تقييد جزئي يشمل دخول السفن إلى المياه الإقليمية أو الموانئ الأوكرانية، وكذلك الأمر بالنسبة للطائرات والأجواء الأوكرانية، وكذلك تنفيذ عمليات هبوط على الأراضي الأوكرانية ، ووقف العمل بالاتفاقيات التجارية ، والمشاريع المشتركة والبرامج الصناعية في مجالات محددة، وتحديداً في مجال الأمن والدفاع”.

وأشار بيترينكو إلى أن “ الأوكرانية ستًصر على حظر مشاركة الجانب الروسي في خصخصة الممتلكات الحكومية الأوكرانية، والحصول على موارد من الميزانية، وكذلك على تدابير في المجال المالي”.

أ ش أ

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