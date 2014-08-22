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فان جال يقسم لاعبيه إلى 3 ألوان.. روني أحمر وماتا أزرق وفان بيرسي حالة خاصة

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فان جال يقسم لاعبيه إلى 3 ألوان.. روني أحمر وماتا أزرق وفان بيرسي حالة خاصة فان جال يقسم لاعبيه إلى 3 ألوان.. روني أحمر وماتا أزرق وفان بيرسي حالة خاصة

قسّم الهولندي لويس فان جال المدير الفني لمانشستر يونايتد لاعبي فريقه إلى ثلاث فئات ملونة.

واستخدم المدرب المخضرم كود لونياً لتقسيم لاعبي فريقه طبقاً لشخصياتهم على أرض الملعب، حسبما ذكر تقرير نشرته جريدة "ديلي ميرور" الانجليزية.

ويؤمن فان جال بنظرية تقوم بتقسيم اللاعبين إلى فئات لونية بحسب شخصياتهم، وتضم ثلاثة ألوان هي الأحمر والأخضر والأزرق.

وبحسب التصنيف، يتمتع اللاعب في الفئة الزرقاء بقوة التفكير والبحث عن الأمان في طريقة لعبه.

واعتبر فان جال أن هذه الفئة تضم من لاعبي يونايتد كل من مايكل كاريك وجوني إيفانز وتوني كليفرلي وخوان ماتا ولوك شو.

أما الفئة الحمراء فيتميز لاعبوها بالإبداع والقوة والعزيمة والتركيز في المستقبل.

وضمت هذه الفئة اللاعبين رافاييل ودارين فليتشر وأنطونيو فالنسيا وفيل جونز وداني ويلبيك وأندير هيريرا وواين روني والوافد الجديد ماركوس روخو.

في حين يتميز لاعبو الفئة الخضراء بقوة المشاعر والحساسية، وضمت الحارس ديفيد دي خيا وعدنان يانوزاي وخافيير هرنانديز ومروان فيلايني وآشلي يونج.

واستثنى فان جال مهاجم الفريق ومواطنه روبين فان بيرسي، معتبراً أن شخصية اللاعب هي مزيج من الألوان الثلاثة.

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