أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رسميا.. beIN Sports تحصل علي حقوق الدوري الألماني

Google+ Print
رسميا.. beIN Sports تحصل علي حقوق الدوري الألماني رسميا.. beIN Sports تحصل علي حقوق الدوري الألماني

أعلنت beIN Sports يوم الجمعة عن حصولها علي الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الألماني موسم 2014 -2015.

وأصدرت الشبكة بيانا عبر موقعها الرسمي أكدت من خلاله عن توصلها لاتفاق مع قنوات دبي الرياضية يقضي بحصولها على حقوق الدوري الألماني وبثها بشكل حصري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدوري الألماني سينضم إلى قائمة طويلة من البطولات الأوروبية والعالمية والإفريقية أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا والدوري الفرنسي والإسباني.

وأوضح يوسف العبيدلي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN أن ضم الدوري الألماني من شأنه جذب المزيد من جماهير كرة القدم، خصوصا بعد فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة بلقاء حامل اللقب بايرن ميونخ أمام فولفسبورج علي ملعب أليانز أرينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل

7 خطوات لتأمين شبكة واي-فاي في المنزل