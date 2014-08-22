رسميا.. beIN Sports تحصل علي حقوق الدوري الألماني

أعلنت شبكة beIN Sports يوم الجمعة عن حصولها علي الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الألماني موسم 2014 -2015.

وأصدرت الشبكة بيانا عبر موقعها الرسمي أكدت من خلاله عن توصلها لاتفاق مع قنوات دبي الرياضية يقضي بحصولها على حقوق الدوري الألماني وبثها بشكل حصري في منطقتي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الدوري الألماني سينضم إلى قائمة طويلة من البطولات الأوروبية والعالمية والإفريقية أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا ودوري أبطال إفريقيا والدوري الفرنسي والإسباني.

وأوضح يوسف العبيدلي نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة beIN أن ضم الدوري الألماني من شأنه جذب المزيد من جماهير كرة القدم، خصوصا بعد فوز منتخب ألمانيا بكأس العالم 2014.

وتنطلق منافسات الدوري الألماني يوم الجمعة بلقاء حامل اللقب بايرن ميونخ أمام فولفسبورج علي ملعب أليانز أرينا.