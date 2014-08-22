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ديشامب يعلن عن قائد جديد لمنتخب فرنسا

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ديشامب يعلن عن قائد جديد لمنتخب فرنسا ديشامب يعلن عن قائد جديد لمنتخب فرنسا

(إفي): أكد ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا لكرة القدم أن مهاجم ريال مدريد الإسباني كريم بنزيمة هو "قائد" الجيل الحالي من .

وقال ديشامب في مقابلة مع صحيفة "ليكيب الفرنسية": "بنزيمة هو قائدنا، البعض يريدونه كذلك والبعض الآخر لا، مستواه في تطور، لكن حين يمر بفترة سيئة تسلط عليه الأضواء أكبر كحال باقي المهاجمين".

ودافع المدرب عن أداء مهاجمه في كأس العالم، وخاصة في مباراة الخروج من دور ربع النهائي أمام ألمانيا، قائلا: "افتقد للحيوية، لكنه الوحيد الذي خلق فرصا للتعادل، لقد قدم أداء مميز طوال البطولة، لعب دورا حاسما في البداية، وأظهر شخصية قوية، لا يمكن انتقاده".

وتحدث ديشامب عن خطأ زميله في الريال المدافع رافائيل فاران أمام ألمانيا وتحمله مسئولية هدف ماتس هوميلس،: "ربما كانت تنقصه الخبرة، في المرة المقبلة لن يتكرر الأمر".

وفيما يتعلق بإعلان نجم بايرن ميونخ الألماني وأفضل لاعب في أوروبا العام الماضي، فرانك ريبيري، اعتزاله الدولي.

أختتم ديشامب: "لقد أعلن اعتزاله، لكن في غضون عامين قد تتغير الأمور"، مشيرا إلى أنه ملزم بقبول دعوة المنتخب إذا تم استدعائه.

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