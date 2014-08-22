عادل لبيب يتوجه بالعزاء لاسر ضحايا حادث شرم الشيخ

تابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الحادث المؤلم الذي وقع فجر اليوم الجمعة وراح ضحيته 33 مواطنا وذلك من خلال اتصاله باللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء حيث اطلع لبيب علي كافة الاجراءات التي تم إتخاذها لنقل المصابين الي المستشفيات وزيارتهم والأطمئنان عليهم وكذلك نقل الضحايا الي المشرحة .

كما تابع لبيب الاجراءات التي تم اتخاذها للتعرف علي الضحايا خاصة لانه عثر علي بعض الاشلاء التي لم يتم التعرف عليها ، وأعلن لبيب عن أسفه عن وقوع هذا الحادث المؤلم واعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وقال انه أرسل تمانيه بالشفاء العاجل للمصابين .

وأشار لبيب فى تصريحات صحفية اليوم إلي ان غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تابعت علي مدار الساعة تطورات الحادث ، مؤكدا ان الوزارة ستقدم كل التسيهلات بالتعاون مع الوزارات الآخري من اجل الوقوف علي الاسباب الحقيقية للحادث وانها ستعمل علي تلافي آي كسور ظهرت في التعامل مع الحادث .

وأشاد بالتحرك السريع من محافظ جنوب سيناء واجهزة المحافظة وبالتعاون الواضح بين الاجهزة التنفيذية للمحافظة واجهزة الأمن ووزارة الصحة التي وفرت كافة الامكانيات للتعامل مع الحادث .

أ ش أ