أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

عادل لبيب يتوجه بالعزاء لاسر ضحايا حادث شرم الشيخ

Google+ Print
عادل لبيب يتوجه بالعزاء لاسر ضحايا حادث شرم الشيخ عادل لبيب يتوجه بالعزاء لاسر ضحايا حادث شرم الشيخ

اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والادارية

تابع اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الحادث المؤلم الذي وقع فجر اليوم الجمعة وراح ضحيته 33 مواطنا وذلك من خلال اتصاله باللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء حيث اطلع لبيب علي كافة الاجراءات التي تم إتخاذها لنقل المصابين الي المستشفيات وزيارتهم والأطمئنان عليهم وكذلك نقل الضحايا الي المشرحة .

كما تابع لبيب الاجراءات التي تم اتخاذها للتعرف علي الضحايا خاصة لانه عثر علي بعض الاشلاء التي لم يتم التعرف عليها ، وأعلن لبيب عن أسفه عن وقوع هذا الحادث المؤلم واعرب عن تعازيه لأسر الضحايا وقال انه أرسل تمانيه بالشفاء العاجل للمصابين .

وأشار لبيب فى تصريحات صحفية اليوم إلي ان غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية تابعت علي مدار الساعة تطورات الحادث ، مؤكدا ان الوزارة ستقدم كل التسيهلات بالتعاون مع الوزارات الآخري من اجل الوقوف علي الاسباب الحقيقية للحادث وانها ستعمل علي تلافي آي كسور ظهرت في التعامل مع الحادث .

وأشاد بالتحرك السريع من محافظ جنوب سيناء واجهزة المحافظة وبالتعاون الواضح بين الاجهزة التنفيذية للمحافظة واجهزة الأمن ووزارة الصحة التي وفرت كافة الامكانيات للتعامل مع الحادث .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا