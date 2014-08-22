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مطربة تتسبب بمعاقبة شاب بالحبس والجلد في السعودية

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مطربة تتسبب بمعاقبة شاب بالحبس والجلد في السعودية مطربة تتسبب بمعاقبة شاب بالحبس والجلد في السعودية

قضت محكمة سعودية، بمعاقبة شاب سعودي بالحبس ثلاثة أشهر، والجلد 80 جلدة، وغرامة عشرة آلاف ريـال سعودي، نتيجة لكتابته تدوينة اعتبرتها المطربة الكويتية شمس تمثل سبًا وقذفًا في حقها.

وكان الشاب ويدعى “نايف اليوسف”، ويلقب نفسه بمحامي المطربة الإماراتية أحلام، قد كتب تغريدة ضد الفنانة الكويتية، وهو ما أدى لرفعها القضية التي حصلت على حكم فيها، مع رفض الاستئناف المقدم من المتهم.

وأكدت الفنانة الكويتية شمس، أنه لا يجب أن نترك من يسبون الناس بدون عقاب، ويجب أن نذهب للمحكمة لنقاضيهم، وأضافت شمس، أن المحكمة ستنصف صاحب الحق عاجلًا أو آجلًا.

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