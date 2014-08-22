زاك أفرون ينفصل عن حبيبته المثليّة ثمّ يندم

وكشف مصدر مقرّب من النجمين عن أنّ سبب الخلاف هو طبيعتهما المختلفة، كما أنّ Efron البالغ من العمر 26 عاماً والذي يصغرها بـ 10 سنوات، يُحاول دائماً التحكّم بتصرفاتها والسيطرة عليها ومنعها عن العديد من الأمور.

وأكد المصدر نفسه لصحيفة US Weekly أنّ الممثل Efron نادم على تصرّفاته، ولا يُريد أن يستمرّ انفصالهما، لأنّه يرغب في البقاء معها دوماً.

لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ Rodriguez المعروفة بمثليّتها الجنسيّة، عاشت في السابق علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية Cara Delevingne . ومنذ حوالى الشهرين ارتبطت بـ Zac Efron، وقضت معه إجازة رومانسيّة بامتياز بين إسبانيا وإيطاليا.

أما بالنسبة لـ Zac Efron، فقد عاش أيضاً في السابق علاقات عديدة، أشهرها مع الممثلة Vanessa Hudgens ، التي شاركته بطولة أفلام High School Musical الشهيرة.