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زاك أفرون ينفصل عن حبيبته المثليّة ثمّ يندم

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الجمعة 22-08-2014 12:48

بعد مرور شهرين فقط على ارتباطهما، انفصل النجم الأمريكي Zac Efron عن حبيبته الممثلة Michelle Rodriguez.

 

وكشف مصدر مقرّب من النجمين عن أنّ سبب الخلاف هو طبيعتهما المختلفة، كما أنّ Efron البالغ من العمر 26 عاماً والذي يصغرها بـ 10 سنوات، يُحاول دائماً التحكّم بتصرفاتها والسيطرة عليها ومنعها عن العديد من الأمور.

 

وأكد المصدر نفسه لصحيفة US Weekly أنّ الممثل Efron نادم على تصرّفاته، ولا يُريد أن يستمرّ انفصالهما، لأنّه يرغب في البقاء معها دوماً.

 

لا بدّ من الإشارة هنا إلى أنّ Rodriguez المعروفة بمثليّتها الجنسيّة، عاشت في السابق علاقة عاطفية مع عارضة الأزياء البريطانية Cara Delevingne. ومنذ حوالى الشهرين ارتبطت بـ Zac Efron، وقضت معه إجازة رومانسيّة بامتياز بين إسبانيا وإيطاليا.

 

وخلال العامين الماضيين، ارتبطت Michelle بنجم سلسلة أفلام Fast & Furious الممثل Vin Diesel، والنجم Olivier Martinez، أي زوج Halle Berry الحالي.

 

أما بالنسبة لـ Zac Efron، فقد عاش أيضاً في السابق علاقات عديدة، أشهرها مع الممثلة Vanessa Hudgens، التي شاركته بطولة أفلام High School Musical الشهيرة.

 

 

 

 

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