بالصور.. أفضل 10 مدن «صالحة للمعيشة» في العالم

اختارت وحدة مجلة «إيكونومست» البريطانية للأبحاث الاقتصادية أفضل 10 مدن «صالحة للمعيشة» في العالم، وفقا لمسح أجرته على 140 دولة، لرصد طبيعة الظروف المعيشية في هذه الدول، ومدى جودتها بالنسبة لمواطنيها.

ووفقا لتقرير الوحدة، الذي صدر في أغسطس، فإن المدن، التي حظيت بكونها أفضل الأماكن الصالحة للمعيشة، متوسطة المساحة، وتقع معظمها في الدول الغنية، التي تتمتع بكثافة سكانية منخفضة، بينما تقع غالبية المدن الأسوأ في ظروف الحياة في دول إفريقية فقيرة أو مناطق صراعات، مثل سوريا وليبيا.

وحدد التقرير معيار الحصول على 100 درجة لقياس مدى تحقيق هذه المدن تقدما في مجالات الرعاية الصحية، والتعليم، والبنية التحتية والثقافة والبيئة والحفاظ الاستقرار.

وفيما يلي أفضل 10 مدن «صالحة للمعيشة» في العالم:

1. ملبورن - أستراليا:

أوجه التنمية: الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية والاستقرار.

القطاعات والصناعات الرئيسية: الرعاية الصحية، المساعدات الاجتماعية، التصنيع، تجارة التجزئة.

مزايا أخرى: العاصمة الثقافية لأستراليا، والمكان، الذي وُضعت فيه قواعد كرة القدم للبلاد.

2. فينيا - النمسا

أوجه التنمية: الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.

القطاعات والصناعات الرئيسية: السياحة.

مزايا أخرى: الموظفون المقيمون فيها أكثر من نصف العاملين في صناعة الخدمات النمساوية.

3. فانكوفر - كندا

أوجه التنمية: الرعاية الصحية والبنية التحتية.

القطاعات والصناعات الرئيسية: ثالث أكبر منتج لصناعة السينما في أمريكا الشمالية.

4. تورنتو - كندا

أوجه التنمية: التعليم والاستقرار والبنية التحتية.

القطاعات والصناعات الرئيسية: المركز الرئيسي لاقتصاد كندا، ومركز هام في صناعة الموضة.

مزايا أخرى: لديها 21 من أكبر 30 مؤسسة قانونية في البلاد، و7 من أكبر 10 شركات محاسبة، و7 من أكبر وكالات الإعلانات.

5.أديلايد - أستراليا

أوجه التنمية: الرعاية الصحية والتعليم

القطاعات والصناعات الرئيسة: الرعاية الصحية، المساعدة الاجتماعية، الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، الخدمات الغذائية والإقامة.

6.كالجاري - كندا

أوجه التنمية: الاستقرار والتعليم

القطاعات والصناعات الرئيسية: مقر للشركات الكندية الرئيسية، وشركات الطاقة العالمية، وصناعات الخدمات المالية والسينما والتليفزيون والصناعات الإبداعية.

مزايا أخرى: يتمتع السكان بأعلي دخل للفرد بين المدن الكندية، زيادة فرص العمل في مجال الخدمات المالية بنسبة 16.7%.

7. سيدني - أستراليا

أوجه التنمية: البنية التحتية والتعليم

القطاعات والصناعات الرئيسية: المركز الرئيسي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في استراليا، وتستوعب 42 % من العاملين في مجال الخدمات المالية والتأمين.

مزايا أخرى: تستهدف إعادة تدوير 12%، حوالي 70 مليار لتر من المياه كل عام، من مياه المدينة بـ 2015.

8. هلنسكي - فلندا

أوجه التنمية: الاستقرار والرعاية الصحية

القطاعات والصناعات الرئيسية:المواد الغذائية، المعالجة الكيماوية، الطباعة، المنسوجات، الملابس، وتصنيع المعدات الكهربائية.

مزايا أخرى: المعبر الرئيسي لأكثر من 50% من ورادت البلاد.

9. بيرث - أستراليا

أوجه التنمية: التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية.

القطاعات والصناعات الرئيسية: التعدين والمعادن

مزايا أخرى: لديها 3 مصاف لتكرير النفط والألمونيا والنيكل، ومحطتي لتوليد المياه والكهرباء.

10. أوكلاند - نيوزيلندا

أوجه التنمية: التعليم والرعاية الصحية

القطاعات والصناعات الرئيسية: السياحة، الصناعات المتخصصة، الهندسة المعمارية البحرية.

مزايا أخرى: أكبر مركز تجاري في البلاد، الاعتماد على التنمية الريفية، حوالي 80% من المدينة المناطق الريفية.