«التضامن»: مضاعفة تعويضات ضحايا حادث شرم الشيخ

أكدت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعى، مضاعفة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين في حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء، لتصبح 10 آلاف جنيه بدلا من 5 لأسرة المتوفي، و4 آلاف للمصاب.

وأضافت الوزيرة، في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الجمعة، أن الوزارة فتحت مراكز الإغاثة والاستشفاة التابعة لها فى جنوب سيناء لاستضافة أهالي المصابين حتى يتمكنوا من أن يبقوا بجانب أبنائهم المصابين في مستشفى شرم الشيخ الدولي وعددهم 17 مصابا، وكذلك أهالى المتوفين حتى حصولهم على تصاريح الدفن الخاصة بذويهم، مشيرة إلى أن الجثامين فى مستشفى الطور، موضحة أن النيابة انتهت من التصريح بالدفن لـ16 جثة.

وأوضحت «والي» أن فريق وزارة التضامن والهلال الأحمر كان من أول الفرق الإغاثية التى تواجدت عقب وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تمنح التعويضات لأسر المتوفين بديلا عن ذويهم المتوفى، ولا المصابين عوضا عن إصابتهم، ولكنها تصرف لهم مبلغ مالى بسيط يعينهم على تدبير أمورهم بشكل مؤقت، مؤكدة أنه يمكن لأسر المتوفين والذين فقدوا عائلهم أو أصبحوا من الحالات التى تستحق معاش الضمان الاجتماعى كما حددها القانون، أن يتقدموا للوزارة وستدرس حالاتهم بكل عناية.

ونعت الوزيرة المتوفين، وأعربت عن خالص عزائها لأسرهم داعية الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين.