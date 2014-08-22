كيف تتخلّصين من الهالات السوداء في فترة الحيض

مشكلة الهالات السوداء تؤرق كثيراً من النساء والفتيات، من جميع الأعمار. ولأنَّ المنطقة المحيطة بالعينين هي من أكثر مناطق البشرة حساسيّة، فهي تتأثر بكل عامل خارجيّ أو داخليّ؛ نعم داخليَّة، فتلك المنطقة تتأثر بصحّة الجسم، سواء أكانت نفسيَّة أو جسمانيَّة. من الأفضل معرفة مسبّبات تلك المشكلة، وأيضاً معرفة النصائح التي من شأنها علاجها. وبالطبع، يأتي العلاج بحسب تشخيص المشكلة. لذا، إليك العديد من المسبّبات للهالات السوداء، وبعض النصائح للتخلّص منها.

قد يعجبك:صابون الغار لجمال بشرتك



الأسباب الخارجيَّة للهالات السوداء:

الشمس والغبار والحساسيَّة لها تأثير كبير في ظهور الهالات السوداء. فالأوعية الدمويَّة المحيطة بمنطقة العين تتوسّع ويزداد حجمها، بسبب إثارة تلك العوامل لها. ولذلك، تُصبح أكثر إثارة للميلانين، الذي يتسبّب في تصبّغ الجلد، ما يُسهم في اسمرار منطقة حول العينين.

وهناك أسباب عديدة يُمكن أن تكوني على علم بها، ألا وهي العوامل الوراثيَّة. فهناك بعض الأشخاص، تكون طبقة الجلد حول العينين لديهم رقيقة جداً، وتفتقد إلى الطبقة الدهنيَّة التي تتكفّل بتغطية الأوعية الدمويَّة. لذلك، يظهر لون هذه المنطقة وردياً، فيكون هناك استعداد لديهم بشكل أكبر لتغيّر لون أسفل العينين بشكل أسرع، وباتجاه اللون الأسود.

إلى ذلك، يتسبّب التدخين في ظهور الهالات السوداء، وفي إبراز مظاهر التقدّم في العمر، إلى جانب التغيّرات الهورمونيَّة وأمراض الحساسيَّة والنظام الغذائي غير الصحيّ والإرهاق.

من أهم أسباب الهالات السوداء ظهورها قبل الحيض أو الدورة الشهريَّة:

عيون الباندا تظهر عند اقتراب فترة الحيض، أو أثنائها، بسبب عدة أشياء، أوّلها الإجهاد النفسي والجسدي اللذي يقعان على الفتاة أثناء تلك الفترة، وأيضاً بسبب سوء التغذية.

علاج الهالات السوداء في فترة الحيض يعتمد على:

تناول غذاءٍ صحيٍّ يحتوي على الفيتامينات والمعادن، وأخذ فترات كافية من النوم، ومحاولة التكيّف مع ضغوط تلك الفترة.

تأكّدي من نسبة الحديد في الدم؛ فنقصانها يتسبّب في وجود الهالات السوداء. ويُمكن تعويضه بتناول الأغذية الغنيّة بالحديد مثل السبانخ، والكبدة، واللحوم، والعسل الأسود، والمكسرات، كما يُمكن استخدام الفيتامينات وكبسولات الحديد اللازمة من الصيدليات.

استخدمي واقيات من الشمس لحماية بشرتك من أشعّتها. قومي بممارسة تمارين رياضيَّة لمدَّة 30 دقيقة يومياً، ما يكفي لجسم صحيٍّ وبشرة مشرقة.

قومي بتطبيق وصفات طبيعيَّة لمدَّة دقائق يومياً، خاصّة بعينيك، مثل وصفات شرائح الخيار أو شرائح البطاطس.

أجْري تدليكاًُ لمنطقة العينين يومياً، بما يُساعدك في الحفاظ على بشرة حول عينيك مشرقة.

سيعجبك أيضاً:

أسرار فيكتوريا بيكهام الجمالية

أقنعة الفراولة لمعالجة الهالات السوداء

عادات خاطئة تجنبيها في الصباح