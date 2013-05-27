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قيادي إخواني: جمال مبارك من عين القائمين على الجهاز المصرفي

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قيادي إخواني: جمال مبارك من عين القائمين على الجهاز المصرفي قيادي إخواني: جمال مبارك من عين القائمين على الجهاز المصرفي

كتب : محمد يوسف منذ 4 دقائق

انتقد أشرف بدر الدين، القيادي بحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس الشورى المعين وعضو لجنة الشؤون المالية، الجهاز المصرفي والحكومة لاستمرار سياسات الاقتراض والأداء المصرفي.

وقال بدر الدين إن الموجودين على رأس الجهاز المصرفي هم من جاء بهم جمال مبارك، نجل الرئيس السابق، ويقومون بنفس الممارسات.

وأضاف بدر الدين، خلال اجتماع اللجنة، أن قروض الدولة خلال 30 عاما في حكم مبارك كانت كارثة، ومصر دفعت الفوائد ولم نستفيد بالقرض ولم تستلمه، مشيرا إلى أن فوائد وأقساط وأعباء حوالي 300 مليون جنيه أي ثلث الموازنة ولا يمكن أن يمر الأمر مطالبا بحضور رئيس الوزراء حتى لا تمر هذه الموازنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المالية بالشورى اليوم، ودعا رئيس اللجنة، محمد الفقي، من لديه مستندات من النواب والجهاز المركزي بالتوجه للنائب العام.

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