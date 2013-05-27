وزير التعاون يستعرض مع سفير استراليا بالقاهرة سبل دعم العلاقات بين البلدين

بحث توسيع دائرة التعاون لخلق فرص العمل وزيادة المنح الدراسية وإزالة الألغام

كتب : أ ش أ منذ 2 دقيقة

استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج خلال لقائه اليوم بسفير استراليا بالقاهرة الدكتور رالف كينج تطورات الموقف الداخلى وجهود الحكومة الحالية للتغلب على تحديات الأزمة الاقتصادية الحالية.

كما تم خلال اللقاء استعراض الموقف الحالى للتعاون بين البلدين فى مجالات الزراعة والرى وخلق فرص العمل للشباب وإزالة الألغام، إضافة إلى المنح الدراسية التى تقدمها حكومة استراليا لأفريقيا ككل وتستفيد منها مصر منذ عام 2011، والتى تضم دورات مكثفة قصيرة المدى ودورات طويلة المدى لنيل درجتى الماجستير والدكتوراة فى مجالات الزراعة والرى وإدارة الموارد الطبيعية والطب البيطرى والصحة.

وأعرب الوزير عن سعادته للتقدم الملموس الذى تشهده العلاقات المصرية الاسترالية، والتقدير لمبادرة الجانب الاسترالى لدعم وتلبية الاحتياجات التنموية العاجلة فى مصر بعد ثورة يناير.

وأكد دراج خلال اللقاء تطلع مصر إلى المزيد من أوجه التعاون بين البلدين بما يحقق المصالح المشتركة. كما أكد الجانبان في نهاية اللقاء مواصلة سياسة الحوار لتوسيع آفاق التعاون الثنائى وتبادل الآراء والمقترحات بهدف تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين .