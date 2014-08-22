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بالفيديو والصور.. هيفاء وهبي تسكب الثلج على رأسها وتنافس «ريانا»

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بالفيديو والصور.. هيفاء وهبي تسكب الثلج على رأسها وتنافس «ريانا» بالفيديو والصور.. هيفاء وهبي تسكب الثلج على رأسها وتنافس «ريانا»

انضمت المغنية اللبنانية، هيفاء وهبي، إلى قائمة النجوم والمشاهير الذين خاضوا تجربة «تحدي الثلج» الخيري، بسكب دلو الماء المليء بالثلج على رؤوسها، وهي الحملة التي تهدف إلى حشد الدعم المادي والتوعية من مرض نادر وهو التصلّب العصبي الجانبي والمعروف عالميا باسم ALS، ويسبب ضمور المخ والعضلات.

ودعت «هيفاء» في إطار الحملة التضامنية المنتشرة في العالم عبر حسابها على موقع «انستجرام» إلى التبرع لصالح الحملة، ووجهت الدعوة إلى كل من المخرج طارق فريتخ، وخبير الماكياج بسام فتوح، والمغنية الأمريكية، ريانا، والإعلامية، باتريسيا هاشم، والفنان، وائل منصور، لخوض تجربة التحدي قبل أن تسكب دلو الماء المثلج على رأسها، ويعقبه قيام 2 من أصدقائها بسكب المزيد من الثلج عليها.

وينتظر الناس ليروا إذا ما كانت «ريانا» ستقبل تحدي «هيفاء».

وكتبت «هيفاء» على حسابها على «تويتر»: «فخورة بدعمي لحملة «تحدي الثلج» الخيري للتوعية بمرض التصلّب العصبي الجانبي.

 

 

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