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وزيرة التضامن: مضاعفة تعويضات أسر المتوفين والمصابين فى حادث شرم الشيخ

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وزيرة التضامن: مضاعفة تعويضات أسر المتوفين والمصابين فى حادث شرم الشيخ وزيرة التضامن: مضاعفة تعويضات أسر المتوفين والمصابين فى حادث شرم الشيخ

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

أكدت غادة والى، وزيرة التضامن الإجتماعى، مضاعفة التعويضات المقررة لأسر المتوفين والمصابين فى حادث تصادم حافلتين بطريق شرم الشيخ فى محافظة جنوب سيناء ، لتصبح 10 آلاف جنيه بدلاً من 5 لأسرة المتوفى و 4 آلاف للمصاب.

وأضافت الوزيرة أن الوزارة فتحت مراكز الاغاثة والاستشفاء التابعة لها فى جنوب سيناء لاستضافة اهالى المصابين حتى يتمكنوا من أن يبقوا بجانب أبنائهم المصابين فى مستشفى شرم الشيخ الدولى وعددهم 17 مصابا وكذلك اهالى المتوفين حتى حصولهم على تصارييح الدفن الخاصة بذويهم .. مشيرة إلى ان الجثامين فى مستشفى الطور ، وان النيابة انتهت من التصريح بالدفن ل 16 جثة.

وأوضحت أن فريق وزارة التضامن والهلال الأحمر كان من أول الفرق الاغاثية التى تواجدت عقب وقوع الحادث.

وأشارت إلى أن الوزارة لا تمنح التعويضات لأسر المتوفين بديلاً عن ذويهم المتوفى ولا المصابين عوضاً عن إصابتهم، ولكنها تصرف لهم مبلغ مالى بسيط يعينهم على تدبير أمورهم بشكل مؤقت، ويمكن لأسر المتوفين والذين فقدوا عائلهم أو أصبحوا من الحالات التى تستحق معاش الضمان الاجتماعى كما حددها القانون ، ان يتقدموا للوزارة وستدرس حالاتهم بكل عناية .

ونعت الوزيرة المتوفين واعربت عن خالص عزائها لاسرهم داعية الله عز وجل ان يلهمهم الصبر والسلوان ، كما تمنت الشفاء العاجل للمصابين .

أ ش أ

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