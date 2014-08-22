وزير الشباب يهنئ رئيس اتحاد الاسكواش لحصول منتخب الناشئين على بطولة العالم

أجرى المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، اتصالاً هاتفيا بعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش لتهنئته بمناسبة الإنجاز الذى حققه المنتخب المصري للناشئين في الاسكواش تحت 19 سنة، بحصوله على لقب بطولة العالم للفرق للإسكواش، بقيادة مديره الفني أحمد المطعني، عقب الفوز علي أحد أقوى الفرق في العالم منتخب باكستان بنتيجة “2-0” وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنهائي بطولة العالم المقامة بالعاصمة الناميبية “ويندهوك”.

كما هنأ وزير الشباب والرياضة رئيس البعثة المهندس هاني حمودة نائب رئيس اتحاد اﻻسكواش ، ورئيس اﻻتحاد الافريقي، وجميع لاعبي المنتخب المصرى الذى مثله كل من كريم الحمامي ، محمد الجوارحى ، عمر الأطمس ، يوسف ابو المكارم ، سعد الدين ابو عيش ، يوسف سليمان.

الجدير بالذكر أن وزير الشباب والرياضة كان قد هنأ عاصم خليفة الأسبوع الماضى بالنتائج المبهرة التي حققتها بعثة منتخب مصر للناشئات تحت 19 سنة ، خلال منافساتها في بطولة العالم للناشئات التي أقيمت بناميبيا خلال الفترة من 10 إلي 15 أغسطس الجاري.

كما حققت مصر جميع الميداليات بحصول اللاعبة حبيبة محمد علي ذهبية بطولة العالم والمركز الأول ، ونوران جوهر في المركز الثاني ، أما المركز الثالث فجاء مناصفة بين نور الشربيني ومريم متولي.