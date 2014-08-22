أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

كروتشياني سي تطلق حقيبة تول ميلانو

Google+ Print
كروتشياني سي تطلق حقيبة تول ميلانو كروتشياني سي تطلق حقيبة تول ميلانو

الخميس 21-08-2014 17:17

أطلقت علامة "كروتشياني سي" Cruciani C حقيبة "تول ميلانو" Tulle Milano الفاخرة التي طال انتظارها، وتعد حقيبة "تول ميلانو" Tulle Milano بمثابة إعادة ابتكار لحقيبة "ميلانو" Milano الجلدية الشهيرة. استخدمت كروتشياني الحرير الشفاف في صناعة حقيبة اليد المميزة هذه، مع تفاصيل فاخرة تتمثل في ورقة الكلوفر الرباعية التي أصبحت مرادفاً لتصاميم العلامة.
وقد شهدت هذه الحقيبة نجاحاً باهراً، وسرعان ما احتلت مكانة منقطعة النظير كأكثر المنتجات مبيعاً في تاريخ كروتشياني، حيث بِيعت أكثر من 2000 حقيبة خلال الأسبوع الأول فقط من إطلاقها. وقد تصدرت النسخة الحصرية باللونين الأزرق البترولي والليلكي لائحة المبيعات، حيث نفذت كافة القطع في جميع المتاجر التي عرضتها، والتي بلغ عددها 35 متجراً.

ما رأيك بهذه الحقيبة المميزة، وأي لون تفضلين اقتناءه منها؟ شاهدي الصور وأخبرينا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي