كروتشياني سي تطلق حقيبة تول ميلانو

أطلقت علامة "كروتشياني سي" Cruciani C حقيبة "تول ميلانو" Tulle Milano الفاخرة التي طال انتظارها، وتعد حقيبة "تول ميلانو" Tulle Milano بمثابة إعادة ابتكار لحقيبة "ميلانو" Milano الجلدية الشهيرة. استخدمت كروتشياني الحرير الشفاف في صناعة حقيبة اليد المميزة هذه، مع تفاصيل فاخرة تتمثل في ورقة الكلوفر الرباعية التي أصبحت مرادفاً لتصاميم العلامة.

وقد شهدت هذه الحقيبة نجاحاً باهراً، وسرعان ما احتلت مكانة منقطعة النظير كأكثر المنتجات مبيعاً في تاريخ كروتشياني، حيث بِيعت أكثر من 2000 حقيبة خلال الأسبوع الأول فقط من إطلاقها. وقد تصدرت النسخة الحصرية باللونين الأزرق البترولي والليلكي لائحة المبيعات، حيث نفذت كافة القطع في جميع المتاجر التي عرضتها، والتي بلغ عددها 35 متجراً.

ما رأيك بهذه الحقيبة المميزة، وأي لون تفضلين اقتناءه منها؟ شاهدي الصور وأخبرينا.