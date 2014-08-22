إطلالتك ليوم الجمعة 22 أغسطس من "سيدتي نت"

اخترنا لك اليوم إطلالة رائعة عنوانها اللونين الأسود والذهبي اللذان يليقان ببعضهما البعض كثيراً، وتتألف الإطلالة من تنورة سوداء طرفها مُزين بالريش من "لانفان" Lanvin، مع قميص من الشيفون باللون البيج وأكتافه من الدانتيل الأسود من "أليس أند أوليفيا"Alice&Olivia، وقد اخترنا معهم حذاء أنيق من "ديور" Dior له شريط يلتف حول الكاحل، وحقيبة ذات تصميم رائع من "ألكسندر ماكوين" Alexander McQuuen، وأكملنا الإطلالة بمجوهرات جمعت بين اللونين الأسود والذهبي عبارة عن أقراط من ""دولتشي أند غابانا" Dolce&Gabbana، ووخاتم من "روسانتيكا" Rosantica.

اختاري هذه الإطلالة لتتألقي باللونين الأكثر أناقة، وفخامة.