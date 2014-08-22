جيسيكا ألبا تقدم لك أفكاراً رائعة لإطلالتك اليومية

من المعروف عن الممثلة السمراء الجميلة Jessica Alba أناقتها وذوقها المميّزين في الموضة. لكنّ هذا الأمر لا ينطبق فقط على إطلالاتها الرسميّة على السجّادة الحمراء وفي المناسبات الكبيرة، بل أيضاً في حياتها اليومية وإطلالاتها الكاجوال. وهي تُعدّ صاحبة أكثر الإطلالات اليومية أناقة. وقد اخترنا لك اليوم بعضاً من أجمل هذه الإطلالات لتستوحي منها أنت أيضاً.

يتميّز أسلوبها اليوميّ في الموضة بأنّه بسيط، ومريح، ومعاصر جداً. وهي تعرف تماماً الملابس التي تناسبها وتناسب قوامها، فتختار على هذا الأساس؛ لذلك، نراها في ألوان زاهية ومشرقة، في معظم الأحيان، وهي، إن اختارت ألواناً داكنة، فهي تحاول إعطاءها إشراقة عن طريق الاكسسوارات. ويغلب على إطلالاتها اليوميّة السراويل القطنية العريضة المُطبّعة، أو سراويل الجينز التي تتنوع بين العريضة والضيّقة أو الفساتين الصيفيّة المميّزة، كما تختار في أوقات كثيرة التنانير العريضة التي تصل للركبة، إلى جانب القمصان الفضفاضة. ولا تتردّد جيسيكا في ارتداء الأحذية المسطّحة في الكثير من هذه الإطلالات، في وقت تختار الحقائب الجلديّة الكبيرة الفاخرة. وكثيراً ما نراها تضيف العصرية إلى هذه الإطلالات، عن طريق القبّعات المميّزة التي تختارها معها. وهي لا تستغتي أبداً عن النظارات الشمسيّة، ولديها مجموعة كبيرة ورائعة منها.

ليس عليك المبالغة في إطلالاتك اليوميّة حتى تكوني أنيقة؛ فليس عليك سوى إضافة لمساتك الخاصة كما تفعل Alba، واختاري الملابس التي تجمع بين البساطة والعصرية.

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