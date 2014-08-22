رسميا .. إبراهيم سعيد يعود للملاعب عبر بوابة بطل كأس لبنان

وقع إبراهيم سعيد المدافع المصري على عقود انضمامه رسميا إلى فريقه السلام زغرتا اللبناني لمدة موسم بداية من الصيف الجاري.

وخضع إبراهيم سعيد للكشف الطبي وتم توقيع العقود رسميا.

وكان اللاعب قريبا من الانضمام للزمالك بعد دخوله فترة اختبارات في ولاية أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق، إلا أن الأمر لم يستمر وتم توجيه الشكر له.

وكان عمرو زكي المهاجم المصري قد وقع منذ أيام قليلة على عقود انضمامه للعهد اللبناني لمدة موسم.

وعلى ذلك قال إبراهيم سعيد في تغريدة عبر حسابه على تويتر: "انضممت لبطل كأس لبنان، وسيشارك في كأس أسيا الموسم المقبل".

وتوج السلام زغرتا ببطولة كأس لبنان الموسم الماضي.

وأضاف "كل الشكر لمن ساهم في عودتي للملاعب، خاصة من انتقدوني لأنهم سر نجاحي".

ويلعب إبراهيم سعيد أول مبارياته مع السلام زغرتا أمام طرابلس الرياضي في كأس النخبة اللبناني يوم السبت المقبل، ثم يلتقي الثلاثاء مع العهد الذي يلعب له البلدوزر.

ولعب إبراهيم سعيد في 2013 لأسيريسكا السويدي 15 مباراة.