فتحي أساسيا لأول مرة مع أم صلال أمام الغرافة

ينفرد FilGoal.com بتشكيل فريق أم صلال المحترف في صفوفه الدولي المصري أحمد فتحي في مواجهته الافتتاحية بالدوري القطري مساء الجمعة.

وقبل أكثر من ست ساعات عن المباراة علم FilGoal.com أن فتحي سيبدأ ضمن التشكيل الأساسي مع أم صلال، بعد توقيعه رسميا بيوم واحد.

وخاض فتحي أربعة تمرينات مع أم صلال قبل توقيعه على العقود رسميا.

وينص قانون الدوري القطري للمحترفين على مشاركة ثلاثة محترفين فقط في الملعب، على أن يجلس الرابع على مقاعد البدلاء وعند الدفع به يكون بديلا لأحد الأجانب الثلاثة في الملعب.

وضم التشكيل:

حراسة المرمى: بابا مالك

الدفاع: مراد ناجي - بزمان منتظري - جواد أحناش - رامي فايز

الوسط: أحمد فتحي - أحمد عبد المقصود - وليد محي الدين - فابيو سيزار - إسماعيل محمود

الهجوم: جيريمي إليادير