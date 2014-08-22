أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

إعدام 11 فلسطينيًا في قطاع غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

Google+ Print

كشف مصدر أمني في غزة عن أنه تم إعدام، صباح الجمعة، 11 عميلاً متخابراً مع الاحتلال الإسرائيلي في مقر الجوازات غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة «الرأي» في غزة عن المصدر قوله إن «عملية الإعدام تمت بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم».
>وأشار شهود عيان إلى وجود جثتين لمتخابرين مع الاحتلال ملقاة على الأرض بالقرب من جامعة الأزهر بمدينة غزة، وأنه تم نقل عدد من جثث المتخابرين إلى مجمع الشفاء الطبي.
>كان موقع «المجد الأمني» المقرب من حركة «حماس» نقل عن مصدر أمني قوله، أمس، إن المقاومة الفلسطينية اعتقلت خلال وقت قريب 7 عملاء أثناء نشاطهم وبحثهم عن أهداف للاحتلال الإسرائيلي، فيما أعدمت 3 آخرين بعد إتمام «الإجراءات الثورية» معهم.
>وأكد المصدر أن أجهزة أمن المقاومة لن تتهاون مع العملاء، ولديها أوامر ثورية للتعامل مع العملاء الذين يتم ضبطهم متلبسين ميدانياً، مشيراً إلى أن المقاومة كشفت العديد من العملاء في الميدان وآخرين بطرق استخبارية خاصة، دون الكشف عن تلك الطرق.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية