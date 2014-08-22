إعدام 11 فلسطينيًا في قطاع غزة بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي

كشف مصدر أمني في غزة عن أنه تم إعدام، صباح الجمعة، 11 عميلاً متخابراً مع الاحتلال الإسرائيلي في مقر الجوازات غرب مدينة غزة.

ونقلت وكالة «الرأي» في غزة عن المصدر قوله إن «عملية الإعدام تمت بعد استيفاء الإجراءات القضائية وثبوت الحكم».

>وأشار شهود عيان إلى وجود جثتين لمتخابرين مع الاحتلال ملقاة على الأرض بالقرب من جامعة الأزهر بمدينة غزة، وأنه تم نقل عدد من جثث المتخابرين إلى مجمع الشفاء الطبي.

>كان موقع «المجد الأمني» المقرب من حركة «حماس» نقل عن مصدر أمني قوله، أمس، إن المقاومة الفلسطينية اعتقلت خلال وقت قريب 7 عملاء أثناء نشاطهم وبحثهم عن أهداف للاحتلال الإسرائيلي، فيما أعدمت 3 آخرين بعد إتمام «الإجراءات الثورية» معهم.

>وأكد المصدر أن أجهزة أمن المقاومة لن تتهاون مع العملاء، ولديها أوامر ثورية للتعامل مع العملاء الذين يتم ضبطهم متلبسين ميدانياً، مشيراً إلى أن المقاومة كشفت العديد من العملاء في الميدان وآخرين بطرق استخبارية خاصة، دون الكشف عن تلك الطرق.