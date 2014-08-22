سيتي × ليفربول .. صدام تصدير المشاكل مبكرا

/أ ش أ/ تشهد الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم صداما مبكرا بين فريق مانشستر سيتي، المتوج باللقب في الموسم الماضي ، ووصيفه ليفربول على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر يوم الإثنين المقبل.

ويسعى الفريقان لمواصلة بدايتهما الجيدة في الموسم الجديد بعد أن حققا الفوز في المرحلة الأولى من المسابقة، حيث تغلب مانشستر سيتي بنتيجة 2/ 0 على مضيفه نيوكاسل يونايتد، بينما فاز ليفربول 2 / 1 على ضيفه ساوثامبتون يوم الأحد الماضي.

وحذر المدافع البلجيكي فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي لاعبي ليفربول من أنهم سيواجهون تحد أكثر صعوبة في المنافسة على اللقب هذا الموسم في ظل مشاركة الفريق أيضا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

كما أكد كومباني أن البداية الجيدة لفريقه في المسابقة ستجعله يخوض المباراة على ملعبه أمام ليفربول بمعنويات مرتفعة.

ومن جانبه، وصف التشيلي مانويل بيليجريني المدير الفني لمانشستر سيتي المباراة بأنها "مواجهة كبرى" وتعهد بتجهيز فريقه جيدا للقاء، لكنه قال انه يدرك أنه يتعين عليه إعادة لاعبيه الذين شاركوا في كأس العالم الماضية بالبرازيل إلى كامل لياقتهم.

وعلى الجانب المقابل ، قال سيمون مينوليه حارس مرمى ليفربول: " رغم أن الفريق فاز بصعوبة على ساوثامبتون على ملعب أنفيلد، إلا أن ليفربول سوف يغتنم الفرصة لتصدير المشاكل في وقت مبكر من الموسم لمانشستر سيتي".