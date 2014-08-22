محافظ الجيزة يغلق 8 مطاعم سياحية تعمل دون ترخيص

قرر الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، غلق تشغيل 8 مطاعم تمارس أنشطة سياحية دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية بمناطق الدقي والعجوزة وفيصل وشارع عمان.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء الواقعة في نطاقهم هذه المنشآت بقطع المرافق عنها، وقد شملت القائمة مطاعم بالعجوزة وفيصل والدقي وشارع عمان.

كما قرر المحافظ إيقاف تشغيل حمام سباحة بفندق شهير في مدكور بالهرم، لعدم مطابقة مياهه المعايير الواردة بقرار وزير الصحة، ولحين توفيق أوضاعه، وفقا لمذكرة تقدمت بها مديرية الصحة بالمحافظة بطلب إيقاف التشغيل.

وتقرر أيضاً غلق مجمع وجمعية استهلاكية لحين استيفائها الاشتراطات الصحية، وإزالة أسباب الخطر الدائم بعد قيام الجهات الرقابية والتفتيش باكتشاف العديد من المخالفات، التي تؤثر على الصحة العامة وتشكل خطورة على حياة المواطنين.