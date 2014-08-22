ضبط 5 عناصر إخوانية متهمة بقطع الطرق والتحريض على العنف

قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية بمحافظات شمال سيناء والدقهلية والمنوفية، تمكنت من ضبط ( 5 ) من عناصر تنظيم الإخوان المتورطين فى تنظيم التظاهرات وقطع الطرق والتحريض على العنف.

ففي شمال سيناء تم ضبط أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، مطلوب ضبطه وإحضاره فى واقعة إقتحام قسم شرطة رمانة وإتلاف وإحراق محتوياته والإستيلاء على أسلحة والذخائر.

كما تم ضبط اثنين من عناصر تنظيم الإخوان مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا تظاهر وأعمال العنف، وقيامهما بتكوين خليه تخصصت فى تجميع وتركيب مقاطع فيديو لأحداث فض إعتصام رابعة ومنشورات تحتوى على إسقاطات كاذبه وتوزيعها على مداخل المنازل بدائرة مركز شرطة طلخا بقصد إثارة الرأى العام على النظام الحالى والجيش والشرطة.

وفي المنوفية تم ضبط اثنين من عناصر الإخوان مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا تظاهر وأعمال العنف.

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين كلٍ منهم على حده، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق .