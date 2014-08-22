بالأرقام.. خسائر مصر على الأسفلت

جاء حادث تصادم أتوبيسين بشرم الشيخ، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، الذي أسفر عن مقتل 33 شخصًا وإصابة 41 آخرين، ليرش الملح على الجراح، التي لم تلتئم بعد، والدم، الذي لم تزل آثاره، فحوداث الطرق لا تزال خطرًا يهدد المجتمع المصري نظرًا للخسائر البشرية والمادية، التي تهدر.

وحتى الآن، شهد عام 2014، الكثير من حوادث الطرق، التي راح ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، الذين لا ذنب لهم سوى ركوب السيارات والسير على الطرق العامة، وفي السطور التالية يلقي التقرير التالي نظرة على واقع الطرق وأعداد المركبات، وأهم حوادث الطرق، التي وقعت خلال آخر 8 أشهر.

حوادث الطرق.. أرقام وإحصاءات

قبيل الحديث عن حوادث الطرق، يجب الإشارة إلى عدد المركبات المرخصة في مصر، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصل لـ6.86 مليون مركبة حتى يونيو 2013، منها 2.83 مليون مركبة بالمحافظات الحضرية، و2.5 مليون مركبة بالوجه البحري، و1.81 مليون مركبة بالوجه القبلي، و161.16 ألف مركبة بالمحافظات الحدودية.

احتلت القاهرة المرتبة الأولى في عدد المركبات تلتها الجيزة ثم الإسكندرية، وبلغ عدد السيارات المرخصة 3.74 مليون سيارة من إجمالي المركبات.

وكان العدد الأكبر للسيارات الخاصة «ملاكي»، تليها سيارات الأجرة، في حين بلغ عدد الأتوبيسات المرخصة 120.94 ألف أتوبيس وعدد سيارات النقل المرخصة 965.14 ألف سيارة من إجمالي المركبات.

وعما يتعلق بحوادث الطرق، فكشف الدكتور محمد معيط، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في تصريحات صحفية، فبراير الماضي، عن أن مصر تحتل المركز الأول في عدد ضحايا حوادث الطرق، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية على مستوى الشرق الأوسط، بحوالي 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويًا، متصدرة قائمة الدول الأسوأ عالميًا في حوادث الطرق بمعدل وفيات مرتفع جدًا.

وجاء حديث «معيط» عن تأمين المواطنين على السيارات الخاصة بهم، معتبرًا أنها «تنعكس بالإيجاب على المواطن مباشرة، خاصة أن أزمة المرور، التي نعاني منها يوميًا تجعل منه محور اهتمام المواطنين، وهو ما نتج عنه قيام شركات التأمين بسداد 5.5 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية تعويضات عن حوادث السيارات فى مصر»، وفقًا لتصريحاته.

وتأكيدًا على هذا التصريح، قال رئيس الجمعية المصرية لرعاية ضحايا الطرق وأسرهم، سامي مختار، إن حوادث الطرق تسفر عن مقتل 13 ألف مواطن، وإصابة نحو 60 ألف شخص سنويًا، مضيفًا أن 80% من هذه الحوادث سببها العامل البشري.

كما كشف التقرير الرسمي الصادر الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، عام 2013، عن ارتفاع ملحوظ في حوادث الطرق، حيث بلغت 15 ألف و578 حادثة نتج عنها 6716 قتيلاً و22411 مصابًا عام 2013 بعد أن كانت 15 ألفًا و516 حادثة تسببت في 6424 قتيلاً و21608 مصابين عام 2012.

وأوضح تقرير الجهاز المركزي أن 50% من قتلى حوادث الطرق من الشباب، مضيفًا أن العامل البشري هو أكبر أسباب حوداث الطرق، يليه الحالة الفنية للسيارة.

وتقدر خسائر الاقتصاد المصري من وراء حوادث الطرق بنحو 17 مليار جنيه سنويًا، حسبما أشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أبرز حوادث طرق مصر 2014

16 أغسطس: مصرع 9 أشخاص، وإصابة 4 آخرون إثر حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة بطريق الإسكندرية- القاهرة الصحراوي.

12 أغسطس: مقتل 9 أشخاص بينهم امرأة وطفل، وإصابة 12، إثر تصادم سيارتين في الطريق الصحراوي الشرقي، أمام قرية «بني حسن» التابعة لمركز أبوقرقاص بمحافظة المنيا.

29 يوليو: مصرع 3 أشخاص وإصابة 6 آخرون في تصادم سيارتين أمام قرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

10 يوليو: مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرون، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بمقطورة بطريق «الكافوري» بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية.

6 يوليو: مصرع 6 أفراد، في حادث تصادم وقع بين سيارة نقل وأخرى ميكروباص على طريق «سوهاج- البحر الأحمر» بدائرة مركز «أخميم» بمحافظة سوهاج.

13 يونيو: مقتل 4 أشخاص وإصابة 5 في حادث تصادم بين سيارة «ميكروباص» وأخرى «نقل»، على الطريق الساحلي الدولي.

10 يونيو: مقتل 8 أشخاص وإصابة 35 أخرين بينهم أطفال وسيدات، إثر حادث تصادم بين 3 سيارات ميكروباص عند مدخل «عرب العوامر» التابعة لمركز أبنوب بأسيوط بالطريق الصحراوي الشرقي.

6 يونيو: مصرع 3 أشخاص وإصابة 33 آخرون، إثر تصادم 3 سيارات «ميكروباص» بالقرب من منطقة «عيون موسى» بمحافظة جنوب سيناء.

28 مايو: مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على رافد الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ.

27 إبريل: مقتل 9 أشخاص وإصابة 11 آخرون، في حادث تصادم 3 سيارات «ميكروباص» بسيارة «نقل» بطريق «بني سويف- الفيوم».

26 إبريل: مصرع 5 أشخاص وإصابة 3 أخرون، في حادث تصادم سيارتين «نقل» بالطريق الإقليمي الجديد، الذي يربط محافظة السويس مع القاهرة.

12 إبريل: مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرون، في حادث تصادم سيارة «نقل» بأخرى «ملاكي» بالطريق الدولى الساحلي بالبحيرة.

10 مارس: مقتل 16 شخصًا وإصابة 5 آخرون، إثر تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي الشرقي بأسيوط.

15 فبراير: مقتل 13 شخصًا وإصابة 16 آخرون في حادث تصادم أتوبيس نقل عام وسيارة «ميكروباص»، عند مدخل طريق «أسيوط- البحر الأحمر» الصحراوي بمحافظة أسيوط.

9 فبراير: مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة إثر حادثًا مروريًا مروعًا بطريق «طنطا – القاهرة» الزراعي.

5 فبراير: مقتل 7 أشخاص وإصابة 3 آخرون في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي، على الطريق الدولي تجاه برج العرب، بقسم شرطة أول العامرية، بالإسكندرية.

19 يناير: مصرع 14 راكبًا في حادث تصادم سيارة ميكروباص ونقل بمقطورة أمام قرية الكرابلة بإدفو في محافظة أسوان.

11 يناير: مقتل 5 أشخاص، وإصابة 15 آخرون، في حادث تصادم سيارة نقل ركاب مع «أتوبيس» عند الكيلو 35 بطريق «قنا – سفاجا» الصحراوي.

8 يناير: مقتل 3 طلاب بالمعهد الهندسي بالعبور في القليوبية، في حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها بسيارة نقل بطريق بلبيس الصحراوي دائرة مركز الخانكة.

8 يناير: مصرع سائح روسي وسائق مصري، وإصابة 10 آخرون من بينهم مصريان، في حادث انقلاب ميكروباص سياحي على طريق «دهب- شرم الشيخ» عند كمين دهب على بعد 30 كيلو من مدينة شرم الشيخ.

6 يناير: مقتل 4 أشخاص وإصابة 19 في حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الصحراوي السريع «القاهرة – الإسكندرية» أمام مدينة السادات بمحافظة المنوفية.

5 يناير: مقتل 4 أشخاص بينهم معاون مباحث مطروح في حادث تصادم على الطريق الزراعي السريع «القاهرة- الإسكندرية» بمركز قويسنا محافظة المنوفية.