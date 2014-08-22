أجمل المناظر الطبيعية مختبئة في جعبة "فوجي"

تتعدّد المناظر الطبيعيّة المنتشرة حول العالم وتتنوّع، حسب موقع كلّ منها.فقد يعجز اللسان عن وصف روعتها وسحرها، ولا يستطيع ترجمة الجمال المتجسّد في تلك البقع سوى اللوحات المرسومة واللقطات الفوتوغرافية!

"سيدتي نت" اختار لكم صوراً تظهر ظلّ جبل "فوجي"، الذي يعلو 15 ميلاً، بعدسة كاميرا أشهر المصوّرين إبداعاً وتألقاً.

يقع جبل فوجي الذي يُعتبر الأعلى في اليابان على جزيرة "هونشو"، حيث يربض على علو 3776 متراً، ويتميّز بظلاله التي تتّخذ شكل المثلث.

قام المصوّر كريس جي بي البالغ من العمر 28 سنةً بالتقاط صورة بانوراميّة من قمّة الجبل، خلال رحلته إلى هناك، منذ عامين، عند شروق الشمس في الساعة الخامسة صباحاً.وقد لاقت الصورة استحساناً دوليّاً، بعد أن عرضها على موقع Reddit.

في الواقع، كانت هذه محاولة كريس الثانية لالتقاط المنظر الطبيعيّ الرائع، بعد أن حاول التقاط صورة في السنة الماضية، من دون أن تنال رضاه!ولا شكّ في أنّ كريس كان محظوظاً، إذ إنه في أغلب الأحيان تكون الرؤية غير واضحة، بسبب الضباب أو وجود السحب المنخفضة.

يُعدّ جبل فوجي أحد الجبال الأكثر تسلّقاً في العالم، حيث يستقطب أكثر من 200 ألف شخص سنوياً، من الذين يُحاولون الوصول إلى القمة لمشاهدة شروق الشمس.ولهذه الطلّة اسم خاص بها في اليابان، وهو "غورايكو".

وفي محاولته الثالثة، توجّه كريس برفقة زوجته نحو فوهة البركان لالتقاط صورة لشروق الشمس من الناحية الأخرى، في وقت كانت الناس تُشاهد هذا المنظر.وفي أثناء اجتيازه فوّهة البركان نحو محطة الطقس المهجورة، كاد يتعثّر في الظلمة ويقع في الفوهة، بسبب الصخور البركانية، علماً أنه كان دائماً حريصاً على حماية الكاميرا قبل حماية نفسه!

وبعد 5 دقائق من إشراقة الشمس، انكشف الظلّ خلفه، ما اضطرّه إلى أخذ الصورة بسرعة والعودة إلى زوجته المتوعّكة بسبب الارتفاع.بعد ذلك، قام كريس بترتيبات لتسلّق الجبل مرّة أخيرة في الصيف التالي، خارج موسم التسلّق (للتخفيف من الحشود) بمفرده، لكي تتسنّى له الفرصة مرّة ثانية لالتقاط هذه الصورة، حيث كان الطقس رائعاً.وعندما دقّت ساعة الصفر، كانت السماء صافية، في حادثة غريبة بالنسبة إلى جبل "فوجي" خلال فصل الشتاء.في ذلك الوقت، التقط المصوّر المحظوظ مباشرةً بضع صور بغية المزج بينها، ليعود وشعور الانتصار يغمره!

شاهدي أيضاً:

أيّام ربيعية في اسطنبول