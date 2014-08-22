8 أفكار من جُمانة أبو فاضل لغرفة معيشة ريفيّة

هل تخيّلت يوماً أن تنعمي بأجواء الريف المريحة، في داخل منزلك الذي يقع قي قلب المدينة؟

مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل تساعدك في تصميم غرفة معيشة ريفيّة، تؤّمن لك الراحة والاسترخاء، لتتخيّلي نفسك في أحد بيوت الجبل التقليديّة، عبر الأفكار التالية:

- استعملي ألون "الباستيل" الهادئة، كالزهر والأخضر والأزرق الفاتح لطلاء الجدران، أو يُمكنك اعتماد الألوان الترابية الفاتحة كالبيج مثلاً، مع تجنّب ادخال تلك الداكنة كالبنيّ إلى هذا العنصر.

- أدخلي ورق الجدران المزيّن بأوراق الأشجار المتساقطة، وابتعدي عن استعمال ذلك المزيّن بمناظر طبيعيّة، لا علاقة لها بأجواء القرى!ويُمكنك الاستعاضة عن ورق الجدران بلوحات مستوحاة من أجواء الطبيعة كالأوراق المتناثرة والورود، التي تضفي جوّاً مميزاً.

- احرصي على أن تتناغم قطع المفروشات مع الألوان. ويُفضّل انتقاء الأرائك البيضاء المريحة المكسوّة بقماش الكتّان أو القطن، مع الحرص على تزيينها بمجموعة من الوسادات الملوّنة بألوان الطبيعة الهادئة.

- أدخلي الحديد المطروق (الفرفورجيه) بشكل بسيط إلى الغرفة، من خلال قاعدة إحدى الكراسي والطاولة الرئيسة التي تتوسّط الجلسة.

- زيّني إحدى الزوايا بمقعد مصنوع من القشّ أو الخيزران (البامبو).

- احرصي على أن يطغى "الباركيه" على أرضيّة الغرفة، ليُضفي أجواءً دافئةً عليها.ويُمكنك استعمال "السيراميك" أيضاً.

- زيّني زوايا هذه الغرفة ببعض الأواني المصنوعة من "الفرفورجيه" و"البامبو"، ومن مجموعة من إطارات صور العائلة، ومن المناضد المصنوعة من الزجاج المتداخل مع الحديد، فضلاً عن النباتات الطبيعيّة التي تُضفي جواً مريحاً في الغرفة.

- استعيضي عن الثريا بوحدات الإنارة الجانبية، من خلال "الأباجورات" المزيّنة بألوان "الباستيل" الفاتحة.

للتواصل مع مهندسة الديكور جُمانة أبو فاضل: [email protected]

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