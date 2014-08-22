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رئيس «القومي للاتصالات»: انقطاع الكهرباء أضعف خدمة «المحمول»

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قال المهندس هشام العلايلي، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه يتم رصد مبلغ 400 مليون جنيه لمعالجة مشاكل أبراج المحمول لتحسين الخدمة.

وأضاف «العلايلي»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، الخميس، أن خدمة الاتصالات متأثرة بانقطاع التيار الكهربائي، وذلك بسبب انقطاع الكهرباء عن المولدات والأبراج الخاصة بمحطات التقوية، مما يؤدي إلى تأثر الخدمة سلباً على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الجهاز يعمل حالياً بالتنسيق مع شركات المحمول من أجل القضاء على أزمة ضعف الاتصالات، وسوء الخدمة، الناتج عن انقطاع التيار الكهربائي بصفة متكررة.

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