الإسعاف: تجميع 4 «أكياس أشلاء» من حادث «شرم الشيخ».. ولا حصر نهائي حتى الآن

قال الدكتور خالد أبوهاشم، مدير مرفق إسعاف جنوب سيناء، إن رجال الإسعاف تمكنوا من تجميع 4 «أكياس أشلاء» من ضحايا حادث تصادم «شرم الشيخ».

وأضاف «أبوهاشم» في تصريحات صحفية، الجمعة، أن عدد ضحايا الحادث ارتفع إلى 33 شخصًا وأصيب 41 آخرين، بينهم فتاة أوكرانية، ويمني، وسعوديان، و3 مجندين أمن مركزي، مؤكدًا أنه لم يتم الحصر النهائي لعدد ضحايا الحادث حتى الآن.

كان اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، تلقى إخطاراً من الدكتور خالد أبوهاشم، مدير مرفق الإسعاف بجنوب سيناء بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس رقم6527 رحلات الغربية، التابع لشركة حورس للسياحة، المتجه من القاهرة إلى شرم الشيخ، وبين أتوبيس رقم 174(ا ن ج)، التابع لشركة الجونة للسياحة، المتجه من شرم الشيخ إلى القاهرة، مما أسفر عن مصرع 33 شخصًا، بينهم 3 أشلاء غير واضحة المعالم، بالإضافة إلى عدد من الجثث المجهولة.

وقام مرفق الإسعاف بجنوب سيناء، برئاسة الدكتور خالد أبوهاشم، تحت إشراف الدكتور محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بدفع 23 سيارة إسعاف لموقع الحادث.

وتم نقل 21 جثة إلى ثلاجة مستشفى الطور العام و12 جثه إلى ثلاجة مستشفى شرم الشيخ الدولي ونقل 10 مصابين إلى مستشفى الطور العام، و31 مصابًا بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وانتقل إلى موقع الحادث فور وقوعه اللواء حاتم أمين، مدير أمن جنوب سيناء، واللواء أحمد فوزي، السكرتير العام للمحافظة، وعدد كبير من القيادات الأمنية.

وفي صعيد متصل، قام فريق من وكلاء نيابة طور سيناء، برئاسة أمين عبدالحميد ومحمد عبدالفتاح وأحمد عبدالعزيز، بالانتقال إلى مستشفى طور سيناء العام لمعاينة الجثث وسؤال المصابين في ملابسات الحادث المروع.