«شومان» يتفقد «قصر ثقافة النيل» بالقناطر الخيرية.. ويطالب بمتحف «أثنوجرافي»

تفقد الشاعر مسعود شومان، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، قصر ثقافة النيل بالقناطر الخيرية، الخميس، وذلك للوقوف على أعمال التشطيبات النهائية تمهيداً لافتتاحه أوائل شهر أكتوبر القادم.

اجتمع رئيس الهيئة مع العاملين بالقصر لمعرفة ما ينقص من أثاث أو معدات والمشاكل الموجودة للعمل على حلها، وناشدهم أن يكون هذا الصرح الثقافى قصراً نموذجياً، وأن ترتبط معظم الأنشطة التى ستقام به بمسماه «قصر ثقافة النيل»، وخاصة بوجود متحف أثنوجرافى، يضم كل ما يمكن الحصول عليه من أدوات مادية مثل الساقية أو الطنبور أو الشادوف وغيرها، حتى ولو كانت نماذج مصغرة منها أو صور أو مخطوطات عن النيل.

وطالب شريف الحسينى، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، بضرورة حضور مدير عام أطلس المأثورات ووضع تصور عن كل ما يوضع بالمتحف، على أن يكون لكل قطعة به بطاقة وصف توضح طريقة تصنيعها ومكوناتها وكيفية استخدامها، كما طلب أن تضم المكتبة العامة بالقصر كل ما كتب عن النيل لتكون مكاناً أساسياً لكل من يقوم بعمل أبحاث فى ذلك المجال.

وشدد الكاتب محمد عبد الحافظ، نائب رئيس الهيئة ورئيس إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافى، على ضرورة الحفاظ على هذا الصرح حتى يكون نقطة انطلاق للسياحة الثقافية بمدينة القناطر، مشيراً إلى أن هناك مشاورات مع وزارة السياحة لعمل مرسى بالنيل أمام القصر تبدأ به الرحلات النيلية وتنتهى بالأقصر وأسوان، مؤكداً أن الأنشطة التى ستقام بالقصر لابد وأن تكون معبرة عن البيئة المحيطة وتعمل على خدمة سكانها وأهالى المناطق المجاورة لها.

وقال اللواء طارق زايد، رئيس مجلس مدينة القناطر الخيرية، إن هناك مشاورات بين مجلس مدينة القناطر ووزارة الرى والمسطحات المائية عن إمكانية توفير مجموعة من اللنشات السريعة تعمل على نقل رواد القصر من كل أماكن محافظات القاهرة الكبرى حتى القصر، وذلك تشجيعًا لزيادة الإقبال على السياحة الثقافية، مشيراً إلى ضرورة وجود كوادر فينة جيدة تعمل على صيانة القصر للحفاظ عليه.

وفي نهاية اللقاء، طلب «شومان» بعمل حصر للعمالة الموجودة بالقصر وتخصصاتهم، كما أشار إلى ضرورة البدء فى تأسيس الفرق الفنية للقصر، ونوه شومان إلى أنه يجرى دراسة اقتراح إقامة نادٍ اجتماعى للعاملين بالقصر فى مجلس الإدارة، كما تمت مناقشة ما يتعلق بتأمين القصر ونظام الدفاع والحماية المدنية ومشكلة توصيل الكهرباء والتى وعد رئيس المدينة بإنهائها خلال الأسبوع القادم.