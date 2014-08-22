«الزراعة»: 50 جنيهًا سعر كيلو اللحمة البلدي في عيد الأضحى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى اعتزامها توفير كميات من اللحوم البلدى بمختلف منافذ توزيع الوزارة بأسعار في متناول الجميع قبل حلول عيد الأضحى.

وقال الدكتور عبد الكريم زيادة، رئيس قطاع الإنتاج بوزارة الزراعة، في تصريح له، الجمعة، إن أسعار اللحوم في منافذ الوزارة تتراوح حاليا ما بين 55 و65 جنيها للكيلو.

وأكد «زيادة»، لقناة «مصر الزراعية»، أنه بحلول عيد الأضحى المبارك سيصل سعر الكيلو لـ50 جنيها للحوم البلدى، مضيفًا أنه وفقا لتعليمات وزير الزراعة يجرى عمل حملة وشوادر بجميع قرى المحافظات، بالتنسيق مع المحافظين ومديريات الزراعة.

يذكر أن الوزارة تسعى بالتنسيق مع وزارة التجارة الداخلية والقطاع الخاص حاليا لتوفير حوالى نصف مليون رأس من الماشية والأغنام والأبقار والبتلو الحية لسد احتياجات الأسواق من الرؤوس الحية لذبح الأضاحى خلال عيد الأضحى، ويتم استيراد حوالى ربع احتياجات مصر من الخارج، بينما يوفر القطاع الخاص ومزارع وزارة الزراعة النسبة الباقية.