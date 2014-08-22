متحدث الجيش: مقتل إرهابي والقبض على 16 في سيناء

قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن القوات المسلحة تمكنت من مداهمة عدة بؤر للعناصر الإرهابية والمتطرفة بمحافظة شمال سيناء، ما أدى إلى مصرع عنصر إرهابي، بعد تبادل إطلاق النيران مع عناصر التأمين، والقبض على 16 من المطلوبين أمنياً.

وأضاف المتحدث العسكري، في بيان نشره، الجمعة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن «عناصر القوات المسلحة نجحت خلال 24 ساعة في تدمير 5 أنفاق بمدينة رفح، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ليصبح إجمالي ما تم تدميره حتى الآن 1701 نفق».

وأوضح أنه تم ضبط وتدمير عربة ملاكى و7 دراجات بخارية دون لوحات معدنية يتم استخدامها فى تنفيذ العمليات الإرهابية ضد القوات المسلحة.

وأشار المتحدث العسكري إلى أن قوات الجيش نجحت في ضبط 3 صناديق ذخيرة نصف بوصة، وخزنة بندقية آلية، و2 واق ضد الرصاص، وملابس وأحذية عسكرية، وورشة كاملة لتصليح العربات والدراجات البخارية.