تخفيض سعر كيلو السكر بالبطاقة التموينية لـ 4.25 جنيها للمستهلك أول سبتمبر

أعلن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه يتم حاليا طرح ألاف الاطنان من السلع التموينية يوميا في جميع محلات البقالة التموينية علي مستوي الجمهورية ، وأنه سوف يتم إستكمال كافة السلع خلال الايام القادمة ، وأنه تقرر إستمرار صرف حصص شهر أغسطس الحالي حتي نهاية شهر سبتمبر المقبل تيسيرا علي المواطنين ، مشيرا الي أنه سيتم تخفيض سعر كيلو السكر علي البطاقة التموينية الي 4 جنيهات و25 قرشا للمستهلك بداية من شهر سبتمبر المقبل .

وطالب الدكتور خالد حنفي وزير التموين – خلال إجتماعه مع رؤساء شعب البقالة التموينية بالاتحاد العام للغرف التجارية ، بغرفة تجارة الاسكندرية – جميع البقالين بعدم إستلام أي سلع من الموردين لاتوجد عليها بيانات الانتاج وتاريخ الصلاحية وإبلاغ الوزارة فورا ، مؤكدا أن المورد الذي يثبت عليه التلاعب في أوزان السلع أو عدم الالتزام بالمواصفات سيتم إلغاء التعاقد معه فورا ، موضحا أنه يتم حاليا تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لزيادة جودة منتجاتها.

وقال إن أصحاب البقالة التموينية عليهم دور كبير في دفع الاقتصاد وتطوير المجتمع ، وأكد أن المنظومة الجديدة لتوزيع السلع التموينية تؤدي الي إستقرار في الاسعار وتنشط التجارة والصناعة وتوفر الالاف من فرص العمل وتحويل محل البقالة التموينية الي مجمع إستهلاكي متكامل وأشادت بها منظمات إقتصادية عالمية ، مشيرا الي أنه عندما تكتمل منظومة توزيع الخبز علي مستوي الجمهورية سوف تصل القوة الشرائية عند البقالين التموينيين من إستبدال نقاط الخبز الذي وفره المواطنين من استهلاك الخبز حوالي 500 مليون جنيه شهريا منهم 25 مليون جنيه هامش ربح للبقالين ، وأنه جاري حاليا تحويل البطاقات التموينية الورقية وهي عدة الاف من جملة 18 مليون بطاقة الي بطاقات ذكية .

وأشاد رئيس شعبة البقالة ببورسعيد بالمنظومة الجديدة ، مؤكدا أنها أدت الي رواج في محلات البقالة ببورسعيد وزادت مبيعاتهم بنسبة كبيرة ووفرت الكثير من فرص العمل ، كما أشاد رؤساء شعب البقالة التموينية بالمنظومة الجديدة التي توفر لهم هامش ربح وتبعد عنهم شبهة تسريب السلع التموينية ، وطالبوا بضرورة إعادة النظر في المخالفات التي حررت لهم ورسوم الاعانة التي تفرض علي صاحب البطاقة التموينية وسرعة صرف حوافز البقالين المتأخرة وقيام شركتي الجملة بتوزيع السلع التموينية بالتساوي علي جميع المحافظات والمنافذ التموينية ،ووعد وزير التموين رؤساء شعب البقالة بدراسة جميع هذه المطالب والعمل علي تلبيتها.

حضر الاجتماع أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ، واللواء مدحت عبد الله رئيس الادارة العامة لمباحث التموين ، وممدوح عبد الفتاح نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية ، ومحمود عبد العزيز رئيس الرقابة والتوزيع.

أ ش أ