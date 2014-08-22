استنفار أمني بالمجرى الملاحي للقناة ونفق أحمد حمدي بالسويس

أعلنت مديرية أمن السويس حالة الأستنفار الأمني الكامل بانحاء المحافظة فى مقدمتها المناطق الحيوي ” المدخل الجنوبي للمجري الملاحي للقناة – نفق الشهيد أحمد حمدي ” بالاضافة إلى جميع الطرق الصحراوية والعين السخنة والموانئ وشركات البترول كأجراء أحترازي لتأمين السويس مع دعوات الأخوان للتظاهر اليوم بالمحافظة ضد ما وصفوه عبر صفحتهم على التواصل الاجتماعي القبض على كوادر وقيادات الجماعة ظلما على حد وصفهم.

كشف قيادي أمني أن المديرية بالتنسيق مع الجيش الثالث تقوم من اليوم بتكثيف للتواجد الأمنى وأنطلاق دوريات أمام جميع المنشآة الحيوية بكافة المناطق الحيوية ومنها منطقة العين السخنة ونفق الشهيد أحمد حمدى ومنطقة المجرى الملاحى لتأمينها ضد اعمال بلطجة أو ارهابية وضبط الخارجين عن القانون .

أضاف أنه تم التنسيق بين رؤساء المباحث وأدارة المرور للانتشار فى الشوارع الداخلية للمحافظة وعمل دوريات ثابت لمدة ساعتان ومتحركة لمدة ساعة بمنطقة الكورنيش القديم والجديد وميدان الأربعين ومنطقة بور توفيق وحى السويس والجناين وعتاقة .

أضاف أن هناك اجراءات امنية استثنائية ستتخذها المديرية لتامين الطرق الصحراوية خاصة طريق الاسماعيلية والقاهرة ، ومنطقة المجرى الملاحى للقناة ونفق الشهيد أحمد حمدى .

تابع مدير الأمن أن سيارات الأنتشار السريع متواجده بجميع شوارع المحافظة للتعامل والتحرك مع أى خروج عن النص أو أى تجمعات أخوانية.