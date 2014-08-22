إخماد حريق هائل بمصنع لتجميع البلاستيك بالقليوبية

تمكنت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، من اخماد حريق نشب بمخزن ومصنع لتجميع البلاستيك وإعادة تصنيعه خزانات مياه .

تلقى اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية اخطارا بالواقعة، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بمخزن ملك سلامة جلال سلامه 33 سنة بقليوب وإنفجار إسطوانتي غاز نتيجة شدة الحرارة الناتجة عن إنصهار البلاستيك .

> وأتت النيران على جميع محتويات المخزن ، ولم ينجم عن الحريق ثمة إصابات أو خسائر بالأرواح، وبسؤال مالك المخزن أيد ما جاء بالفحص وأضاف بأنه لا يتهم أو يشتبه فى الحادث جنائياً .

وتم التحفظ على مكان الحريق وأخطرت الادله الجنائيه لاتخاذ شئونها، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3714 إدارى مركز قليوب لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة للتحقيق .