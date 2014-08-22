أوروجواي تستعد لمواجهتي اليابان وكوريا بدون سواريز وفورلان ولوجانو

مونتفيديو،(إفي): استدعى أوسكار واشنطن تاباريز مدرب منتخب أوروجواي 29 لاعبا، ليس من بينهم الهداف التاريخي لويس سواريز، لخوض مباراتي اليابان وكوريا الجنوبية الوديتين خلال الشهر المقبل.

وشهدت القائمة تواجد عدد كبير من الوجوه الجديدة التي لم يتم استدعائها لمونديال البرازيل، حيث ودع السيليستي المنافسات من دور الـ16 امام كولومبيا.

وتصدر القائمة نجم باريس سان جيرمان الفرنسي المهاجم إدينسون كافاني، ودييجو جودين مدافع أتلتيكو مدريد الإسباني.

وغاب سواريز، مهاجم برشلونة الإسباني الجديد، عن القائمة بسبب إيقافه دوليا (9 مباريات) بسبب واقعة عض المدافع الإيطالي جورجو كيليني في كأس العالم الماضية.

كما سيغيب المهاجم المخضرم دييجو فورلان والقائد والمدافع دييجو لوجانو عن الوديتين.

تقام المباراة الأولى امام اليابان في الخامس من سبتمبر/أيلول، ثم امام كوريا يوم 8 من نفس الشهر.

ومن بين العناصر الجديدة يبرز كل من جيورجيان دي أراسكايتا، دييجو لاكسالت ومارتن كامبانيا وجوناثان رودريجز.

ومن المنتظر أن يقود الجهاز الفني مساعدو تاباريز، ماريو وسيلسو أوتيرو، نظرا لظروفه الصحية، حيث يتعافى من عمليتين جراحيتين في الظهر.

وتضم القائمة كل من:.

حراسة المرمى: فرناندو موسليرا (جلطه سراي/تركيا)، مارتن سيلفا (فاسكو دا جاما/البرازيل)، رودريجو مونيوز (ليبرتاد/باراجواي)، مارتن كامبانيا (ديفنسور).

الدفاع: دييجو جودين، خوسيه خيمينيز (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)، سباستيان كواتيس (ليفربول/إنجلترا)، إيمليانو فيلازكيز (دانوبيو)، مارتن كاسيريس (يوفنتوس/إيطاليا)، ماكسيمليانو بيريرا (بنفيكا/البرتغال)، خورخي فوسيلي (ناسيونال)، البارو بيريرا (ساو باولو/البرازيل)، ماتياس كوروخو (أونيبرسيداد/تشيلي)، ماتياس أجيريجاراي (استوديانتس/الأرجنتين)، اليخاندرو سيلفا (بنيارول).

الوسط: والتر جارجانو (نابولي/إيطاليا)، إخيديو أريفالو ريوس (تيجريس/المكسيك)، البارو جونزاليس (لاتسيو/إيطاليا)، دييجو لاكسالت (إيمبولي/إيطاليا)، كاميلو مايادا (دانوبيو)، خورخي رودريجز (بنيارول)، نيكولاس لوديرو (كورينثيانز/البرازيل)، كريستيان رودريجز (أتلتيكو مدريد/إسبانيا)، جيورجيان دي أراسكايتا (ديفنسور).

الهجوم: كريستيان ستواني (إسبانيول/إسبانيا)، دييجو رولان (جورونديس/فرنسا)، جوناثان رودريجز (بنيارول)، إدينسون كافاني (باريس سان جيرمان/فرنسا)، أبيل هرنانديز (باليرمو/إيطاليا).