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مينوتي: دي ماريا أفضل من ميسي .. وريال مدريد يسيء معاملته

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مينوتي: دي ماريا أفضل من ميسي .. وريال مدريد يسيء معاملته مينوتي: دي ماريا أفضل من ميسي .. وريال مدريد يسيء معاملته

مدريد، (إفي): انتقد المدرب الأرجنتيني السابق سيزار مينوتي تقليل نادي ريال مدريد الإسباني من احترام مواطنه النجم أنخل دي ماريا وإساءة معاملته.

وأوضح مينوتي في مقاله الصحفي الشهري "ما يحدث لدي ماريا إساءة معاملة، إنه أفضل لاعب داخل إسبانيا في الأشهر الماضية، حتى أفضل من ميسي".

وأشار المدرب الفائز مع الأرجنتين بمونديال 1978 بذلك الى تجاهل النادي الملكي لدي ماريا، والتفكير في بيعه بعد التعاقد مع الكولومبي جيمس رودريجز من موناكو مقابل 80 مليون يورو.

واتهم مينوتي الريال بالتركيز في مبيعات القمصان في المقام الأول قبل الاهتمام بلاعبيه.

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