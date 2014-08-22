بالأسماء والصور.. 33 قتيل و41 مصاباً فى «حادث شرم الشيخ» بينهم 4 أجانب.. ومصدر أمنى: السائق كان نائما

شهدت مدينة شرم الشيخ، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، حادث تصادم مروع راح ضحيته 33 قتيل و41 مصاباً إثر تصادم حافلتان سياحيتان على طريق ” الطورـ شرم الشيخ” .

تلقى اللواء حاتم أمين مدير أمن جنوب سيناء، إخطارًا من غرفة العمليات الرئيسية بمديرية الأمن، بتصادم الأتوبيس رقم (174 أ . ن . ج) والتابع لشركة جوباص للنقل السياحي، والقادم من القاهرة ويقل عاملين في قطاع السياحة ورواد مدينة شرم الشيخ من السائحين المصرين والعرب والأجانب، منهم سعودتيان ويمنى وأوكرانية، مع أتوبيس رقم (6527) رحلات غريبة تابع لشركة حورس للسياحة، ويقل أيضًا عاملين في قطاع السياحة وموظفين ورواد مدينة شرم الشيخ، الذي انقلب عدة مرات من شدة التصادم ليستقر علي الجانب الأيمن من الطريق الدولي، وذلك علي بعد 50 كيلومتر من طور سيناء في اتجاه شرم الشيخ أمام منطقة رأس الكنيسة.

23 سيارة إسعاف لنقل الضحايا

قام مرفق الاسعاف بجنوب سيناء برئاسة الدكتور خالد ابو هاشم تحت اشراف الدكتور محمد لاشين وكيل وزارة الصحة بالمحافظة بدفع 23 سيارة اسعاف حيث تم نقل 21 جثة الي ثلاجة مستشفي الطور العام و12 جثه الي ثلاجة مستشفي شرم الشيخ الدولي ونقل 10 مصابين الي مستشفي الطور العام و31 مصاب بمستشفي شرم الشيخ الدولي .

وانتقل إلي موقع الحادث فور وقوعه اللواء حاتم امين مدير امن جنوب سيناء واللواء احمد فوزي السكرتير العام للمحافظة وعدد كبير من القيادات الامنية

علي الجانب الاخر قام فريق من وكلاء نيابة طور سيناء برئاسة امين عبد الحميد ومحمد عبد الفتاح واحمد عبد العزيز بالانتقال الي مستشفي طور سيناء العام لمعاينة الجثث وسؤال المصابين في ملابسات الحادث المروع .

33 قتيل حتى الأن و4 أكياس أشلاء

والضحايا هم :- عماد بسيونى أحمد ومحمد عبد الله أحمد ( مجند شرطة ) ومحمد محمود سيد محمد ومحمد حسن سيد أحمد مجند من القاهرة، وعبد السلام بسيونى عبد السلام ( عامل بمجلس مدينة شرم الشيخ )، ومحمد علي علي الحضري من الغربية، وأسامة محمد محمود العوضي من القاهرة، ومحسن عبد السميع حسن علي عمار من حلوان، وأشرف عبد الرؤوف عبد الحق ومحمد عبد الرحمن صقر مجند شرطة من ميت غمر دقهلية، وجثة لفتاة مجهولة الهوية، وجثة لطفل مجهول الهوية توفي أثناء نقله لتلقي العلاج بمستشفي شرم الشيخ الدولي، بالإضافة إلى أشلاء 5 جثث، وتناثرت هويات باقي الضحايا ما أدى لصعوبة التعرف عليهم، وتم نقل الجثث إلى ثلاجات مستشفيات طور سيناء العام وطور سيناء العسكرى وشرم الشيخ الدولي .

وأكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء الدكتور محمد لاشين، وصول 4 أكياس أشلاء أيضًا.

41 مصاب بينهم 4 يحملون جنسيات أجنبية

أكد وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أنه وصل ضمن المصابين 4 حالات تحمل جنسيات أجنبية، منهم سعوديتان، وأوكرانية، ويمنى، وهم خديجة عبد الرحمن “سعودية”، وفيجا أولجا 20 سنة “أوكرانية”، وعبد القادر “يمنى”.

وتضمنت أسماء المصابين، مصطفى أحمد محمد “24 سنة” القليوبية، مصطفى محمود الصاوى “29 سنة” المنوفية، عزت كامل “20 سنة” الغربية، سعد عبد الله “20 سنة”، غمراوى حسين “15 سنة” الغربية، محمد السيد الفيومى “20 سنة” الغربية، أبو بكر هلال “20 سنة” الغربية، دسوقى عبد العزيز “21 سنة” القليوبية، محمد جمعة على “23 سنة” الغربية، أحمد يوسف حافظ “20 سنة” المنوفية، مصطفى أحمد إبراهيم “25 سنة” الغربية، محمد وجيه عبد الفضيل “10 سنوات” الفيوم، مصطفى رضا أحمد “28 سنة” الغربية، هشام جمال “30 سنة” المنوفية، ممدوح محمد منصور “30 سنة” المنوفية، سادين حسين سالم “عامين” سعودية الجنسية، محمد رزق سعيد حلاوة “18 سنة” الغربية، محمد زكى بدير “28 سنة” الدقهلية، ممدوح أحمد جميل من الغربية، عبد القادر ناصر محمد “24 سنة” يمنى الجنسية، أحمد مصطفى دسوقى من الشرقية، حسام لطفى محمد من الغربية، عمرو ياسين راغب من الغربية”، فيكا أولجا أوكرانية الجنسية “20 سنة”، وجميعهم موجودون بمستشفى شرم الشيخ الدولى. أما المصابون بمستشفى طور سيناء، هم إيهاب صلاح الدين سلامة من بنها، حسام حسن شمس الدين من الغربية، ومحمود محمد محمود “24 سنة” المنوفية، وتم تحويلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى لإجراء الأشعات والفحوصات اللازمة.

ومصدر أمنى : نوم سائق أحد الأتوبيسين وراء الحادث

قال مصدر أمني، إن المعاينة المبدئية لحادث شرم الشيخ المروع أشارت إلي أن النعاس غلب سائق إحدى الحافلتين، مما تسبب في تصادم مروع بين الحافلتين المسرعتين.

وأضافت المصادر أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من منتجع شرم الشيخ كما ذكرت وكالة أنباء رويترز.