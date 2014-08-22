مؤشر نيكي يواصل الصعود لعاشر جلسة على التوالي

ارتفع مؤشر «نيكي» للأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية، الجمعة، مواصلا الصعود للجلسة العاشرة على التوالي بفضل إغلاق قياسي مرتفع لمؤشر «ستاندرد اند بورز»500 في بورصة «وول ستريت» بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية.

وجاء سهم بنك «شينساي» في مقدمة الرابحين مع صعوده 2.3 % بعد ان قالت صحيفة «نيكي» المتخصصة في الشؤون الاقتصادية أن البنك يخطط لتقديم عرض لشراء عمليات التجزئة المصرفية لسيتي جروب في اليابان على أمل أن يستحوذ على قاعدة زبائنه الأثرياء التي بناها البنك الأمريكي على مدى عقود.

وصعد «نيكي» 0.2 % إلى 15611.35 نقطة مقتربا من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع البالغ 15759.66 نقطة الذي سجله في 31 يوليو.