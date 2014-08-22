حفل ناجح بكل المقاييس لإليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت

رغم مطالبتها بعدم إحيائها لحفلها في بيروت، ضمن مهرجانات أعياد بيروت، إلا أن اليسا نجحت في استقطاب جمهور كبير فاق بعدده كل الحفلات التي حصلت في نفس المكان، وهي التي رفضت أن تلغي حفلها تضامناً مع الوضع الأمني الذي يمر به لبنان وتبرعت بأجرها لمصلحة المؤسسة العسكرية، اثبتت من خلال الجمهور الذي حضر وملأ المقاعد أنها فنانة ناجحة ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة.

افتتحت اليسا بأغنية "عاسمك غنيت" للسيدة فيروز، وأدتها بطريقة احترافية بشهادة الكثيرين، وغنت ما يقارب الساعتين ضمن حفلة تعتبر من أنجح الحفلات التي حصلت مؤخراً في لبنان. وحضر جمهورها صغارا وكبارا ليغنوا معها أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.

تابعوا التفاصيل غداً في "سيدتي نت" ولقطات مصورة من حفلها