أخبار عاجلة

خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري -
إنتظروا نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " في ده كلام مع سالي شاهين الجمعة الـ 9 مساءً -
خاص مع سيف: تصريحات جمال سامي "محافظ الفيوم" حول تطوير الأندية بالمحافظة -
خاص مع سيف: تقرير عن اليوم الرياضي لليتيم -
خلال 24 ساعة.. البلطي بـ5 جنيه''.. في هذة الأماكن فقط -
رئيس البرلمان العربي يدين قصف إدلب السورية بالغازات السامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

حفل ناجح بكل المقاييس لإليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت

Google+ Print
حفل ناجح بكل المقاييس لإليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت حفل ناجح بكل المقاييس لإليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت

الجمعة 22-08-2014 07:34

رغم مطالبتها بعدم إحيائها لحفلها في بيروت، ضمن مهرجانات أعياد بيروت، إلا أن اليسا نجحت في استقطاب جمهور كبير فاق بعدده كل الحفلات التي حصلت في نفس المكان، وهي التي رفضت أن تلغي حفلها تضامناً مع الوضع الأمني الذي يمر به لبنان وتبرعت بأجرها لمصلحة المؤسسة العسكرية، اثبتت من خلال الجمهور الذي حضر وملأ المقاعد أنها فنانة ناجحة ولديها قاعدة جماهيرية كبيرة.
افتتحت اليسا بأغنية "عاسمك غنيت" للسيدة فيروز، وأدتها بطريقة احترافية بشهادة الكثيرين، وغنت ما يقارب الساعتين ضمن حفلة تعتبر من أنجح الحفلات التي حصلت مؤخراً في لبنان. وحضر جمهورها صغارا وكبارا ليغنوا معها أجمل أغنياتها القديمة والجديدة.
تابعوا التفاصيل غداً في "سيدتي نت" ولقطات مصورة من حفلها

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي