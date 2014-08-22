ماذا قال نجوم الفن وأصدقاء إليسا لها عبر "سيدتي نت"؟

بيروت_علي حلاّل تصوير: ذبيان سعد

قبل بدء حفل إليسا ضمن مهرجانات أعياد بيروت، عبر بعض الفنانين وأصدقائها المقربين مها عن إعجابهم بخياراتها الفنية، وفي كل مرة تثبت فيها كم هي متميزة عن غيرها من النجمات. هستيريا محبيها الذين شاركوها خلال توقيع ألبومها الأخير "حالة حب" لم يخذلوها فحضروا مفعمين بالحيوية، وارتدوا ملابس طبع عليها صور إليسا من ألبومها الأخير. واللافت كان وجود ستاند خاص عرض عليه بادجات وأكوات وتيشيرت مطبوع عليها صور إليسا، فراح معجبيها يشترونها، كما وزع عند مدخل الحفل سوار كتب عليه شعار "I love u Lebanon".

محبو إليسا اتفقوا على أن الأغنية الأجمل في ألبومها هي "يا مرايتي" التي لاقت انتشاراً واسعاً منذ صدورها واحتلت المراتب الأولى في كافة الإذاعات اللبنانية والعربية.

أستاذ الموسيقى وديع أبي رعد تمنى التوفيق لإليسا في حفلها، وأشار إلى أنه "لشيء جميل ما يحصل وهو إصرار الفنانين على إحياء حفلاتهم في ظل الظروف الأمنية الصعبة، لاسيما إليسا التي أصرت على إحياء حفلها وتقديم ريعه للجيش اللبناني.

ولفت إلى أن "اليسا حريصة على فنها وتسشير كل من حولها لتكون بأجمل صورة بنظر جمهورها، وعندما تختار أغنية معينة تضع في رأسها كل شرائح المجتمع صغاراً وكبارا. وأضاف: "أكثر أغنية أحببتها في الألبوم هي "يا مرايتي".

ميرنا خياط: ربما التعاون قريب

المخرجة ميرنا خياط وصفت ألبوم إليسا بأنه جميل و "بياخد العقل" واليسا تفاجئنا بشكل دائم، بكل ما هو جديد على صعيد الأغنية واللحن، وتابعت: " أتساءل كيف إليسا تجد اغان بهذه الروعة، ولكن دون شك انه لدينا شعراء وملحنين نفتخر بهم، ولكن اليسا تجيد اختيار أغانيها، وبالفعل اختياراتها يشبهها وهي تختار ما تحبه.

ورداً على سؤال، حول تعاون قريب سيجمعها بها قالت: "من يعلم ربما التعاون قريب جداً مع اليسا".

تانيا قسيس: غليسا تقدر عملي

وكان حضور الفنانة تانيا قسيس لافتاً في حفل اليسا، اذ قالت: "ما المانع من حضوري لحفل اليسا، فأنا معجبة بفنها ولو كنت فنانة، وأحب أن أتواجد في المهرجانات التي تقام في بيروت، وهذه المرة الأولى التي أحضر حفلها، وسبق أن التقيتها، ولكن لم يجمعنا عمل سويا.

وتابعت: "تعرفت عليها منذ فترة وهي تقدر عملي وأنا أحترم ما تقدمه".

أنور الامير: اليسا أجمل صوت نسائي

الفنان أنور الأمير بارك لإليسا على ألبومها الجديد ولكل النجاحات التي حققتها لغاية الآن، مشيراً غلى أنها بنظره هي أجمل صوت نسائي، وتربطه بها صداقة قديمة، على الرغم من أنه لم يراها منذ حوالي ستة عشرة عاماً.

ناصر الأسعد: إليسا مجتهدة

الموزع الموسيقي ناصر الأسعد الذي كان له حصة الأسد في ألبوم اليسا، قال: "سعيد جدا عندما أرى محبة الجمهور لها، وهذه هي مكافأتي التي أعتز بها، واليسا فنانة كبيرة وتشعر بالكلمة و مجتهدة ونشيطة وبعد ثلاثة أشهر من التعب هذه هي النتيجة التي وصلت لها.

وأضاف: "بيني وبينها نصائح مشتركة، فانا انصحهها وهي تنصحني.

نادر صعب وأنابيلا: نفتخر بإليسا

دكتور التجميل نادر صعب قال أن "اليسا ترفع الرأس وهي ملكة الاحساس، وحاملة اسم لبنان إلى كل العالم، من خلال احساسها التي تجسده في أغنياتها، ومن خلال انتقائها المدروس للكلمة واللحن، وألبومها الجديد يعتبر من أجمل ما غنت".

أما أنابيلا فأشارت إلى أن "اليسا لامست في أغنيتها "يا مرايتي" قلوبنا جميعا، وهي أول فنانة تغني ما نشعر به، دون أن تخاطب الحبيب أو الشريك، وعودتنا على جرأتها في طرح كل ما هو جديد، وجعلت الجميع يغرم بها.

أحمد ماضي: إليسا صادقة

شاعر الأغنية الشهيرة "يا مرايتي" قال: "جمعت معاناة سنين بأغنية واحدة، وانتظرتها بفارغ الصبر وكتبتها على مراحل، ورأيت أن لا أحد غير إليسا بامكانه غناؤها". وتابع: "اليسا تتميز عن غيرها باختيارها للأغنية التي تلائم شخصيتها وهي مقتنعة بما تقدمه، وذكية وصادقة، وتعرف كيف تختار وحولها ادارة ناجحة وحريصة على كل شيء لتقديمها بأنجح صورة.