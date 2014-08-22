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وصول جثث الطائرة الماليزية «MH17» إلى كوالالمبور.. وإعلان الحداد الوطني

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وصول جثث الطائرة الماليزية «MH17» إلى كوالالمبور.. وإعلان الحداد الوطني وصول جثث الطائرة الماليزية «MH17» إلى كوالالمبور.. وإعلان الحداد الوطني

الطائرة الماليزية – أرشيفية

وصلت طائرة تنقل 20 جثة لضحايا ماليزيين قضوا في تحطم الطائرة الماليزية التي كانت تقوم بالرحلة “إم إتش17″ التابعة للخطوط الجوية الماليزية في أوكرانيا، الجمعة إلى كوالالمبور قادمة من أمستردام.

وحطت الطائرة،بحسب ما نقلت سكاى نيوز، التي استأجرتها خصيصا شركة الخطوط الماليزية، وأعلن الجمعة يوم حداد وطني بهذه المناسبة.

وأعلن نائب رئيس محيي الدين ياسين الأسبوع الماضي، أن ملك ماليزيا ورئيس الوزراء وشخصيات أخرى سيكونوا في استقبال النعوش.

وقد أسقطت الطائرة التي كانت تقوم الرحلة “إم إتش17″ بين أمسترادام وكوالالمبور في 17 يوليو خلال تحليقها فوق شرق أوكرانيا وهي منطقة يتحارب فيها الجيش الأوكراني النظامي والمتمردين الانفصاليين. وقد قضى الأشخاص الـ298 الذين كانوا على متن الطائرة.

ومن بين الذين كانوا على متن الطائرة 193 هولنديا و43 ماليزيا بينهم 15 من أفراد الطاقم.

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