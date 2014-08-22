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ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة في حملة أمنية بقنا

  • مصر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقنا، الخميس، من ضبط بنادق نارية غير مرخصة ومواد مخدرة في حملة أمنية بمركز ومدينة قنا.

كانت حملة أمنية بإشراف اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، استهدفت ضبط الأسلحة الغير مرخصة وتمكنت الحملة من ضبط كلا من «عبيد. ع. ا» 37 سنة وبحوزتة فرد روسى محلى الصنع وعدد 3 طلقات وضبط «علاء. ظ. م» ومقيم بدائرة المركز وبحوزتة فرد خرطوش محلي الصنع، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 4 كيلو جرام وضبط «نصرة. ع. أ»، 59 سنة، وبحوزتها عدد 20 شريط من عقار التامول المخدر وعدد 6 شريط من عقار الترامادول وعدد 24 شرايط من عقار الأباترل ومبلغ مالى 1110 جنية متحصلات البيع، وتحررت المحاضر لتتولى النيابة التحقيق.

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