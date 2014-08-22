أهالي القصير يهتفون ضد عادل لبيب لرفضهم تبعية مدينتهم لقنا‎

هتف المئات من أبناء مدينة القصير بالبحر الأحمر، ضد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، مرددين «يسقط يسقط عادل لبيب»، وذلك خلال مؤتمر جماهيرى الذي عقد بالقصير مساء الخميس، لرفض تقسيم البحر الأحمر وتبعية مدينة القصير لمحافظة قنا.

ورفع الأهالي لافتات ضد التقسيم الجديد، وشارك فيه كبار العائلات والمثقفين والسياسيين ورجال الدين وشيوخ القبائل مؤكدين أنهم يكونون يد واحدة للحفاظ على هوية وتراث وتاريخ أول مدينة أُنشأت بالبحر الأحمر.

وأكد المشاركين أن هذا التقسيم مخالف للدستور، لعدم مراعاته الظروف الاجتماعية لأهالي المنطقة، مستندين للمادة 175 من القانون، والتي أكد أنها تحمل في طياتها أن تقسم الدولة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، منها المحافظات، والمدن، والقرى، ويجوز إنشاء وحدات إدارية أخرى تكون لها الشخصية الاعتبارية، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

كما تنص أيضا على أنه يراعى عند إنشاء أو تعديل أو إلغاء الحدود بين الوحدات المحلية، الظروف الاقتصادية والاجتماعية، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون وما أكد عليه الدستور في أكثر من نص من ضرورة الحفاظ على الهوية والتراث والتاريخ.